На клієнта Приватбанку випадково "повісили" кредит – що сталося

На клієнта Приватбанку "повісили" кредит через технічну помилку в системі / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку звинуватив фінустанову у тому, що на нього ніби-то повісили кредит без його відома.

Про це клієнт залишив відгук на сайті Мінфін.

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За словами чоловіка, в нього принципова позиція не брати кредитів і борг він побачив, коли зайшов на сайт.

"Сьогодні заходжу на сайт, а там кредит на мене повісили. У мене принципове правило ніколи не брати кредитів. Служба підтримки стверджує, що це через негативний балансу по рахунку", – пише користувач.

Клієнт банку вважає, що це відбулось через збій у системі банку, який був за декілька днів перед цим випадком.

"Пару днів тому у банку стався збій, цей факт підтвердила їх служба підтримки, вона ж запевняла, що% за кредитами не буде, що я можу далі користуватися рахунком, що у мене з нього гроші не списали, а тільки зарезервовані. Не дивлячись на те, що я не користувався даним рахунком, вже пішли відсотки. Виходить та сама біда – мене роблять винним в їхніх помилках ", – пише засмучений чоловік.

Що відповіли у ПриватБанку

Співробітники банку зреагували на відгук і залишили свій коментар, де пояснюють ситуацію.

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За даними співробітників банку, вони створили заявку на повернення коштів та розглянуть її згідно регламенту міжнародних платіжних систем.

"На картці може утворитися мінусовий баланс, якщо раніше здійснювалась оплата на певному сайті та на момент авторизації коштів було досить для оплати, але сайт відразу не підтвердив списання зарезервованої суми, тому сума була в доступному балансі і могла бути використана повторно клієнтом", – пише банк.

У ПриватБанку наголошують, що овердрафт в цьому випадку – вимушена міра для коректної роботи карткового рахунку.

Як працюватимуть банки в червоній зоні

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники ПриватБанку та Ощадбанку розповіли, що для відвідування відділення не потрібно пред’являти жодних додаткових документів, як то сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест.

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Однак потрібно не забувати про маску та дотримання соціальної дистанції у приміщенні.

Раніше ми писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток та заробив за 2021 рік вже 21,2 млрд грн.

А також повідомляли, що Ощадбанк цей прибуток скоротив майже у 6 разів.