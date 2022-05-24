Час терміново міняти долари? Що буде з курсом і в якій валюті зберігати гроші

У якій валюті зберігати гроші / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Ще 23 травня у банківських обмінниках середній курс долара зрівнявся з курсом євро. На чорному ринку ситуація гірша, і там спекулянти пропонують вищий курс.

А що буде з доларом у світі, і в яку валюту зараз краще перевести свої заощадження, "Сьогодні" розповів Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio.

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Орієнтуватися треба на зовнішню ситуацію

Експерт наголошує, що аби визначитися з валютою, потрібно зрозуміти свої цілі і навчитися розбиратися в причинах зміни вартості валюти.

Під час війни, як в будь-який інший період, потрібно орієнтуватися не на внутрішню ситуацію в Україні, а на зовнішню.

"Якщо через підвищення ставки в США ми чекаємо на зростання долара, то це позначиться негативно на вартості євро. Крім того, Європа зазнаватиме економічної кризи через інфляцію та міграційну ситуацію. Це для нас є причиною чекати на падіння вартості євро у світі. Отже, краще купувати долари США і пізніше, коли в Європі буде період відновлення та зростання валюти, – купувати євро", – пояснив аналітик.

Болтян додав, що під час війни євро використовують для заощаджень та для міграційних цілей. Долари США використовують для накопичень та у спробі уникнути інфляційного тиску.

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А загалом іноземна валюта для українців багато років є єдиним зрозумілим способом заощадження своїх грошей.

Чи вийде заробити на спекуляціях?

Експерт наголосив, що незалежно від того, війна чи ні, заробити на спекуляціях з валютою вийде лише у тих, хто занурився у ситуацію та специфіку діяльності. Тобто, потрібно розуміти таке:

різницю між курсом продажу та купівлі доларів;

причини падіння або зростання курсу долара США;

причини коливання курсу всередині тижня;

також треба знайти найкращий час для спекуляцій.

Крім того, треба проаналізувати можливість купівлі та продажу валюти у різних пунктах обміну, мати контакти, хто за обсяг угоди може змінювати курс у бік покупця.

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"У тих, хто займається валютними валютами багато років, є всі шанси вчасно конвертувати валюту, а не в той момент, коли гривня вже почала падіння. Обсяг спекуляцій не має значення, все залежить від потреб людини. Якщо для когось сума 200 доларів на місяць значна, то заробіток навіть на різниці вартості 200 доларів буде значним", – зауважив Болтян.

Експерт додав, що не можна думати про суму грошей як про "рекомендовану конвертацію". Це трюк, який використовують банки та брокерські компанії, намагаючись отримати якомога більший депозит клієнта у свою структуру. Основне, за словами Болтяна, – це знання та досвід людей у будь-якій сфері діяльності.

НБУ дозволив банкам продавати валюту за вільним курсом

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 21 травня 2022 року НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. При цьому офіційний курс гривні до долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Це зробили для того, аби вирівняти умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Ще одна важлива зміна – тепер банки можуть самі встановлювати курс, за яким списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

Як пояснюють в НБУ, такі зміни дозволять зблизити курс конвертації валюти для українців, які зараз за кордоном, і курс купівлі готівкової валюти для тих, хто залишається в країні.

Також ці рішення дозволять зменшити "картковий туризм".

Ми також розповідали з експертами, яким може бути курс долара після такого рішення, і що буде з цінами. Читайте також, скільки грошей тепер можна зняти з картки за кордоном.