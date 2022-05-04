Допоможе не кожен нотаріус: що треба знати про купівлю-продаж житла під час війни

Як під час війни купувати і продавати нерухомість / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні був закритий доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Через два місяці його відкрили, і можливість здійснювати купівлю чи продаж нерухомості дозволили, однак з певними умовами.

Зокрема, з'явився перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану мають право вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна. Про це розповіли на Урядовому порталі.

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Хто може посвідчувати договори про купівлю-продаж нерухомості

Тепер українці можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України та раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список сформували на основі заяв нотаріусів, однак він ще не остаточний і буде доповнюватись.

Загалом, нотаріуси, включені до переліку, отримали право в умовах воєнного стану посвідчувати:

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договори щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна;

спадкові договори;

договори іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно;

договори про визначення розміру часток у праві спільної власності, поділу спільного майна подружжя (виділу з нього);

договори позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки;

договори відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення);

довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфу;

засвідчувати справжність підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи;

видавати свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їхньої спільної заяви, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися.

Які ще обмеження є на час воєнного стану

Ми вже розповідали, що основне правило таке: протягом 30 днів після реєстрації права власності з нерухомістю не можна проводити, власне, жодних дій. Це зроблено для того, щоб унеможливити шахрайство.

Також Кабмін заборонив купівлю-продаж житла за довіреністю. Це фактично позбавить можливості продати свої квартири чи будинки тих громадян, які виїхали за кордон.

У Мін'юсті повідомили, що є ще кілька особливостей функціонування ринку нерухомості у воєнний час. Наприклад, нотаріальне посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, іпотеки про встановлення довірчої власності:

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здійснюватиметься виключно за місцем перебування нерухомого майна (крім того, що розташоване в Києві або Київській області);

здійснюватиметься тільки нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташоване в місті Києві або Київській області – на нерухоме майно, розміщене в місті Києві або Київській області, за місцем перебування такого майна, або місцем перебування юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї зі сторін відповідного договору.

Що буде з цінами на житло

Як розповів "Сьогодні" президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході України, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – прогнозує Юрій Піта.

На ринку житла в столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 тисяч доларів можуть подешевшати більше.

Ми також розбиралися, скільки коштують квартири в Борисполі і Вишневому, та за скільки їх продають в Ірпені і Бучі.