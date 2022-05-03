Розв'язали руки власникам житла: за скільки в Ірпені і Бучі продають квартири

Розповідаємо, за скільки люди готові продавати квартири в Ірпені та Бучі після відповідного дозволу Кабміну

У Бучі та Ірпені люди продають квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад два місяці доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був закритий. Нещодавно Кабінет Міністрів відкрив доступ до нього, і тепер, хоч і з певними обмеженнями, нотаріуси можуть оформляти процедуру купівлі-продажу нерухомості.

"Сьогодні" перевірили, що відбувається на цьому ринку у Ірпені та Бучі, і розповідають, які ціни власники встановлюють на житло в цих містах.

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Ірпінь

Протягом тижня, відколи реєстр відкрили, з'явилися десятки нових оголошень про продаж квартир. Ми переглянули найновіші. Переважно ціни не перевищують 60 000 доларів (приблизно 1 764 312 грн). Однак є і варіанти за 100 000 доларів (2 940 520 грн).

Наприклад, однокімнатну квартиру на 42 м кв. продають за 57 000 дол. (1 676 096 грн). Тоді як з такою ж площею, але двокімнатну, продають за 70 000 дол. (2 058 364 грн).

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Значно дешевше – за 43 000 дол. (1 264 423 грн) – є двокімнатне житло на 60 м кв. Однак воно не має ремонту. Є варіант і за 30 900 дол. (908 620 грн). Це однокімнатна квартира загальною площею 25 м кв.

Буча

У цьому місті пропозицій значно менше, і ціни нижчі. Найдорожчий варіант станом на 3 травня – двокімнатна квартира на 60 м кв. з дизайнерським ремонтом. Продати її готові за 88 500 дол. (2 602 360 грн).

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За 44 500 дол. (1 308 531 грн) продають однокімнатну квартиру на 31 м кв. Квартиру-студію на 20 м кв. власники пропонують за 18 500 дол. (543 996 грн). А трикімнатну на 78 м кв. за 45 990 дол. (1 352 345 грн).

Що буде з цінами на житло тепер

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в перші тижні після того, як запрацює ринок нерухомості, тенденції повторюватимуть ситуацію на ринку оренди. Найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході Україні, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – прогнозує Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

На ринку житла столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 000 доларів можуть подешевшати більше.

Ми також писали, що у Києві почали активно продавати житло. Ціни досить неоднорідні. Є варіанти як за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так і удвічі дорожче – 180 000 дол. (5 462 922 грн). Відповідно, умови у них також різні. За скільки і з якими умовами квартиру можна купити в столиці, читайте тут.

Ми також писали, що ринок оренди комерційної нерухомості в Україні змінився з початку війни, у деяких містах ціни значно зросли. Де тепер вигідно орендувати комерційну нерухомість, читайте у нашому матеріалі.