Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Розв'язали руки власникам житла: за скільки в Ірпені і Бучі продають квартири

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 09:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, за скільки люди готові продавати квартири в Ірпені та Бучі після відповідного дозволу Кабміну
У Бучі та Ірпені люди продають квартири
У Бучі та Ірпені люди продають квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад два місяці доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був закритий. Нещодавно Кабінет Міністрів відкрив доступ до нього, і тепер, хоч і з певними обмеженнями, нотаріуси можуть оформляти процедуру купівлі-продажу нерухомості.

"Сьогодні" перевірили, що відбувається на цьому ринку у Ірпені та Бучі, і розповідають, які ціни власники встановлюють на житло в цих містах.

Реклама

Ірпінь

Протягом тижня, відколи реєстр відкрили, з'явилися десятки нових оголошень про продаж квартир. Ми переглянули найновіші. Переважно ціни не перевищують 60 000 доларів (приблизно 1 764 312 грн). Однак є і варіанти за 100 000 доларів (2 940 520 грн).

Наприклад, однокімнатну квартиру на 42 м кв. продають за 57 000 дол. (1 676 096 грн). Тоді як з такою ж площею, але двокімнатну, продають за 70 000 дол. (2 058 364 грн).

Реклама

Значно дешевше – за 43 000 дол. (1 264 423 грн) – є двокімнатне житло на 60 м кв. Однак воно не має ремонту. Є варіант і за 30 900 дол. (908 620 грн). Це однокімнатна квартира загальною площею 25 м кв.

Буча

У цьому місті пропозицій значно менше, і ціни нижчі. Найдорожчий варіант станом на 3 травня – двокімнатна квартира на 60 м кв. з дизайнерським ремонтом. Продати її готові за 88 500 дол. (2 602 360 грн).

Реклама

За 44 500 дол. (1 308 531 грн) продають однокімнатну квартиру на 31 м кв. Квартиру-студію на 20 м кв. власники пропонують за 18 500 дол. (543 996 грн). А трикімнатну на 78 м кв. за 45 990 дол. (1 352 345 грн).

Що буде з цінами на житло тепер

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в перші тижні після того, як запрацює ринок нерухомості, тенденції повторюватимуть ситуацію на ринку оренди. Найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході Україні, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – прогнозує Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

На ринку житла столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 000 доларів можуть подешевшати більше.

Ми також писали, що у Києві почали активно продавати житло. Ціни досить неоднорідні. Є варіанти як за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так і удвічі дорожче – 180 000 дол. (5 462 922 грн). Відповідно, умови у них також різні. За скільки і з якими умовами квартиру можна купити в столиці, читайте тут.

Ми також писали, що ринок оренди комерційної нерухомості в Україні змінився з початку війни, у деяких містах ціни значно зросли. Де тепер вигідно орендувати комерційну нерухомість, читайте у нашому матеріалі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти