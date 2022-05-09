Допомога від ООН на картку ПриватБанку: як отримати переселенцям

ВПО в Україні можуть розраховувати на грошову підтримку від ООН / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На картки ПриватБанку нараховуватимуть гроші від Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine).

Як повідомили в пресслужбі банку, отримати допомогу можна через PrivatMoney.

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Фінансову підтримку надають українцям, які через війну змушені були покинути власні домівки. На кожного члена родини передбачено 2220 грн – її надають внутрішньо переміщеним особам в Україні.

"Вся сума допомоги буде перерахована одному члену родини відразу за 3 місяці", – зазначили в ПриватБанку.

Отримання допомоги

Клієнти ПриватБанку можуть отримати гроші на свій рахунок. Для цього при оформленні заявки потрібно вказати свою картку. Рахунок може бути в доларах або гривнях.

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Усю суму за три місяці – 6660 грн – нарахують автоматично на картку через платіжну систему PrivatMoney.

Для уточнення адреси подання заявки на допомогу або розв'язання інших питань необхідно звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН за номером: 0-800-30-77-11 (з 9:00 до 18:00). Можна також написати в телеграм-канал "Виплати ВПО від УВКБ ООН".

Як оформити заявку?

Представники партнерських організацій УВКБ ООН формують списки внутрішньо переміщених осіб. При реєстрації потрібно вказати:

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ПІБ відповідно до інформації в паспорті;

місце, дату народження;

номер телефону;

ідентифікаційний номер (ІНН);

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки.

Один із членів родини отримає всю суму на рахунок у банку через фінансову установу Rapyd. Гроші переказуватимуть на вказану під час реєстрації картку. Після зарахування, українці отримають на свій мобільний повідомлення з інформацією про здійснену операцію.

Сім’ї, які не мають банківського рахунку, можуть отримати виплати через відділення Укрпошти. Для цього потрібно прийти у найближче відділення з паспортом. Програма діє у таких областях: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська області, Полтавська та Черкаська.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як українці, що постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Найвразливіші групи українців під час дії воєнного стану можуть розраховувати на підтримку у рамках програми Мінсоцполітики разом з місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України.