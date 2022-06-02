Допомогу виплачуватимуть по-новому: які зміни чекають українських переселенців у Польщі

У програмі вже розпочався новий розрахунковий період, за яким і відповідні зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Новий розрахунковий період (з 1 червня) за програмою "Сімʼя 500+" у Польщі розпочався зі змін. Зокрема, стосуються вони нового закладу соціального страхування, який обслуговуватиме програму, а також інших дат виплати коштів.
Про особливості подальших виплат розповів профільний портал InPoland.
Так, відтепер виплатою допомоги займатиметься ZUS, а кожному з батьків (опікунів), які подали заяву, буде призначено дату, коли виплатять гроші.
Новий розрахунковий період програми триватиме з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.
Особливості виплат фінансової допомоги
Щоб забезпечити безперервність виплат і отримувати кошти з червня 2022 року заявку потрібно було подати до кінця квітня. Однак батьки (опікуни), які подали заявку до кінця травня, можуть розраховувати на гроші на рахунку разом із компенсацією в липні. До речі, на сайті ZUS розміщений графік виплат (подачі заяви – очікувана виплата):
- до 30 квітня – до 30 червня 2022 року;
- з 1 по 31 травня – до 31 липня;
- з 1 по 30 червня – до 31 серпня;
- з 1 по 31 липня – до 30 вересня;
- з 1 по 31 серпня – до 31 жовтня.
Допомога надходитиме на рахунок, зазначений одним із батьків або опікуном дитини.
Допомога "Сімʼя 500+": кого стосується та скільки виплачують
Українці, що приїхали до Польщі після 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+" починаючи з 26 березня.
Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, що мають неповнолітніх дітей на утриманні можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).
Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.
Для подання заяви необхідно:
- номер PESEL;
- банківський рахунок;
- польський номер телефону.
Раніше ми розповідали, які умови кредитування в Польщі, а також писали, скільки коштує польська "база": продукти харчування, одяг, транспорт та житло.