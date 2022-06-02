Помощь будут выплачивать по-новому: какие изменения ждут украинских переселенцев в Польше

В программе уже начался новый расчетный период, с которым и соответствующие изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Новый расчетный период (с 1 июня) по программе "Семья 500+" в Польше начался с перемен. В частности, они касаются нового учреждения социального страхования, которое будет обслуживать программу, а также других дат выплаты средств.
Об особенностях дальнейших выплат рассказал профильный портал InPoland.
Так, теперь выплатой помощи будет заниматься ZUS, а каждому родителю (опекунам), подавшим заявление, будет назначена дата, когда выплатят деньги.
Новый расчетный период программы продлится с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года.
Особенности выплат финансовой помощи
Чтобы обеспечить непрерывность выплат и получать средства с июня 2022 года заявку нужно было подать до конца апреля. Однако родители (опекуны), подавшие заявку до конца мая, могут рассчитывать на деньги на счете вместе с компенсацией в июле. Кстати, на сайте ZUS размещен график выплат (подачи заявления – ожидаемая выплата):
- до 30 апреля – до 30 июня 2022 года;
- с 1 по 31 мая – до 31 июля;
- с 1 по 30 июня – до 31 августа;
- с 1 по 31 июля – до 30 сентября;
- с 1 по 31 августа – до 31 октября.
Помощь будет поступать на счет, указанный одним из родителей или опекуном ребенка.
Помощь "Семья 500+": кого касается и сколько выплачивают
Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+" начиная с 26 марта.
Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть меньше 3 тыс. грн).
Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS.
Для подачи заявления необходимо указать:
- номер PESEL;
- банковский счет;
- польский номер телефона.
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