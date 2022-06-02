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Польша меняет правила: что будет с соцвыплатами для украинских переселенцев

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 11:14
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В Польше убеждены, что многие люди "способны стать независимыми и адаптироваться"
Правила соцвыплат в Польше для украинских переселенцев несколько изменятся
Правила соцвыплат в Польше для украинских переселенцев несколько изменятся / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинским переселенцам в Польше перестанут выплачивать ежедневное пособие в размере 40 злотых (около 270 гривен) на питание и проживание.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, правило начнет действовать с 1 июля.

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При этом, по словам представителя польского правительства по делам беженцев Павла Боссернакера, льготы для получения пособия будут расширены для людей с инвалидностью, беременных женщин и многодетных семей.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", — отметил чиновник.

Соцвыплаты для украинцев в Польше

В Польше работает программа для украинских семей, где есть несовершеннолетние дети. Так, украинцы, которые приехали в Польшу с начала российского вторжения, подают заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть меньше 3 тыс. грн).

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Получить льготы могут украинцы, которые:

  • пересекли польско-украинскую границу после 23 февраля;
  • получили номер PESEL;
  • открыли банковский счет в Польше;
  • имеют польский номер телефона.

Кроме того, вынужденные переселенцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).

Обязательное условие – нужно пересечь польско-украинскую границу напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

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Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т. д. Также мы писали, что Болгария запускает новую программу для украинских беженцев.

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