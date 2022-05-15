"Польський кошик": скільки коштують продукти в Biedronka

Цей польський супермаркет відрізняється доволі низькими цінами на продукти харчування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ще за часів мирної України чимало наших громадян їздили на так звані закупи до Польщі, відкривали магазини з польськими товарами тощо. Однак останнім часом це явище набуло ще більшого масштабу, оскільки товари з сусідньої країни купувати стало вигідніше. Яка ж ситуація зараз?

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштують основні продукти харчування в Польщі.

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Розпочнемо з овочів:

1 кг буряка вам обійдеться в 2,37 зл (16,59 грн);

морква різних видів — від 2,84 до 7,61 зл (19,88-53,27 грн);

цибуля — 5,70 зл (39,9 грн);

капуста — 5,70 зл (39,9 грн);

огірки — від 9,90 до 10,99 зл (69,3-76,93 грн);

помідори — 7,99 зл (55,93 грн).

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Доволі дешевими в супермаркеті Biedronka є молочні продукти. Так, наприклад, літр молока 2,5% жирності вам обійдеться в 2 зл. (14 грн), а 3,5% — в 3 зл. (21 грн) орієнтовно, 330 грам сметани 18% — 2,18 зл. (15,26 грн), 30% — 3,99 зл. (27,93 грн), 400 грам звичайного йогурту без наповнювачів — в 1,41 зл. (9,87 грн).

Вартість сметани

Вартість йогурту

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Рис в супермаркеті коштуватиме 3,99 зл. (27,93 грн) за кілограм, гречка — 4,85 зл. (33,95 грн) за 400 грам, макарони різних видів — від 2 до 3,49 зл. (14-24,43 грн).

Якщо говорити про курячі яйця, то їх в Польщі продають за доволі високими цінами. Найдешевші, що можна знайти в Biedronka, коштують 6,49 зл. (45,43 грн). Згадаємо і про мʼясо птиці, філейна частина якої коштуватиме 23,90 зл. (167,3 грн).

Вартість яєць

Вартість філе

1,5 л. негазованої води обійдеться вам в 0,99 зл. (7 грн), а півкіло білого нарізного хліба — в 3,99 зл. (27,93 грн).

Вартість води

Вартість хліба

Кава в Biedronka коштує по-різному, залежить від марки та виду. Наприклад, ті, що популярні в Україні, Jacobs мають цінник 22-27 зл. (154-189 грн). Звичайний же чорний чи молочний шоколад недорогої марки коштуватиме в супермаркеті 1,69 зл. (11,83 грн).

Вартість кави

Вартість шоколаду

Допомога для біженців з України

Українці, що приїхали до Польщі після 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+" починаючи з 26 березня.

Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, що мають неповнолітніх дітей на утриманні можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).

Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.

Для подання заяви необхідно:

номер PESEL;

банківський рахунок;

польський номер телефону.

Раніше ми розповідали, які умови кредитування в Польщі, а також писали, скільки коштує польська "база": продукти харчування, одяг, транспорт та житло.