"Польская корзина": сколько стоят продукты в Biedronka

Этот польский супермаркет отличается довольно низкими ценами на продукты питания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще во времена мирной Украины многие наши граждане ездили на так называемые закупки в Польшу, открывали магазины с польскими товарами и тому подобное. Однако в последнее время это явление приобрело еще больший масштаб, поскольку товары из соседней страны покупать стало выгоднее. Какая же ситуация сейчас?

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоят основные продукты питания в Польше.

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Начнем с овощей:

1 кг свеклы вам обойдется в 2,37 злотых (16,59 грн);

морковь разных видов — от 2,84 до 7,61 злотых (19,88-53,27 грн);

лук — 5,70 злотых (39,9 грн);

капуста 5,70 злотых (39,9 грн);

огурцы от 9,90 до 10,99 злотых (69,3-76,93 грн);

помидоры 7,99 зл (55,93 грн).

/ Фото: "Сегодня"

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Довольно дешевыми в супермаркете Biedronka являются молочные продукты. Так, например, литр молока 2,5% жирности вам обойдется в 2 зл. (14 грн), а 3,5% — в 3 зл. (21 грн) ориентировочно, 330 грамм сметаны 18% — 2,18 зл. (15,26 грн), 30% — 3,99 зл. (27,93 грн), 400 грамм обычного йогурта без наполнителей — в 1,41 зл. (9,87 грн).

Стоимость сметаны

Стоимость йогурта

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Рис в супермаркете будет стоить 3,99 зл. (27,93 грн) за килограмм, гречка — 4,85 зл. (33,95 грн) за 400 грамм, макароны разных видов от 2 до 3,49 зл. (14–24,43 грн).

/ Фото: "Сегодня"

Если говорить о куриных яйцах, то их в Польше продают по довольно высоким ценам. Самые дешевые, что можно найти в Biedronka, стоят 6,49 зл. (45,43 грн). Вспомним и о мясе птицы, филейная часть которой будет стоить 23,90 зл. (167,3 грн).

Стоимость яиц

Стоимость филе

1,5 л. негазированной воды обойдется вам в 0,99 зл. (7 грн), а полкило белого нарезного хлеба — в 3,99 зл. (27,93 грн).

Стоимость воды

Стоимость хлеба

Кофе в Biedronka стоит по-разному, зависит от марки и вида. Например, популярный в Украине Jacobs имеют ценник 22-27 зл. (154–189 грн). Обычный черный или молочный шоколад недорогой марки будет стоить в супермаркете 1,69 зл. (11,83 грн).

Стоимость кофе

Стоимость шоколада

Помощь для беженцев из Украины

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+" начиная с 26 марта.

Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть меньше 3 тыс. грн).

Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS.

Для подачи заявления необходимо указать:

номер PESEL;

банковский счет;

польский номер телефона.

Раньше мы рассказывали, какие условия кредитования в Польше, а также писали, сколько стоит польская "база": продукты питания, одежда, транспорт и жилье.