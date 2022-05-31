Польща змінює правила: що буде недоступно українським переселенцям з 1 червня

Пільгові умови перебування в Польщі дещо скоротилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Правила оформлення безкоштовних квитків для українських переселенців у Польщі з 1 червня змінюються. Тепер не всі зможуть скористатися пільговим проїздом по всій території держави.
Про це інформує профільний портал InPoland.
Так, до 1 червня громадяни з України мали право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity по всій Польщі. Однак з цього часу вони зможуть це робити лише в містах, що розташовані на східному кордоні. До таких відносяться:
- Хелм;
- Дорогуськ;
- Люблін;
- Грубешув;
- Перемишль;
- Загуж;
- Ярослав;
- Жешув.
Як зазначають у прес-релізі Інтерсіті, громадяни України можуть отримати безкоштовні квитки в касах зазначених міст або у провідника в поїзді, якщо поїздка розпочинається з цих міст.
"Також безкоштовні квитки до цих міст можна придбати за адресою в касі на будь-якій станції Польщі або у кондуктора в потязі", — додають в Інтерсіті.
Українці втрачають фінансову допомогу від Польщі
Орієнтовно 700 громадян України, що порушили правила виїзду з Польщі, втратили фінансову допомогу від сусідньої держави.
Ба більше, всі отримані виплати доведеться повернути з відсотками, якщо відсутність у країні впродовж місяця і більше не буде задекларована. Це питання перебуває на контролі Управління соціального страхування (ZUS) через систему прикордонної служби.
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