Польша меняет правила: что будет недоступно украинским переселенцам с 1 июня

Льготные условия пребывания в Польше несколько сократились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правила оформления бесплатных билетов для украинских переселенцев в Польше с 1 июня меняются. Теперь не все смогут воспользоваться льготным проездом на всей территории государства.

Об этом информирует профильный портал InPoland.

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Так, до 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше. Однако с этого времени они смогут это делать только в городах, расположенных на восточной границе. К таким относятся:

Хелм;

Дорогуск;

Люблин;

Грубешув;

Перемышль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

Как отмечают в пресс-релизе Интерсити, граждане Украины могут получить бесплатные билеты в кассах указанных городов или у проводника в поезде, если поездка начинается с этих городов.

"Также бесплатные билеты в эти города можно приобрести по адресу в кассе на любой станции Польши или у кондуктора в поезде", – добавляют в Интерсити.

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Заметим, что право на бесплатный проезд имеют женщины, дети до 18 лет, мужчины старше 60 лет и мужчины 18-60 лет с инвалидностью.

Украинцы теряют финансовую помощь от Польши

Ориентировочно 700 граждан Украины, нарушивших правила выезда из Польши, потеряли финансовую помощь от соседнего государства/

Более того, все полученные выплаты придется вернуть с процентами, если отсутствие в стране в течение месяца и больше не будет задекларировано. Этот вопрос находится на контроле Управления социального страхования (ZUS) через систему пограничной службы.

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