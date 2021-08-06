Підготовка до навчального року стартувала. Скільки коштує зібрати дитину до школи та як заощадити

Збори дітей в школу б'ють по гаманцю / Фото: REUTERS/Eric Gaillard, Guan Xiangdong/China News Service via Getty Images

Кожна дитина з багатодітної сім'ї в серпні отримає по 2000 гривень. У Кабміні кажуть, що це – гроші на підготовку до школи. Але, як з'ясували фахівці, такої суми не вистачить на збори "з нуля" ні для учня молодших класів, ні для старшокласника. На підготовку до школи в цьому році доведеться викласти в середньому:

молодші класи – 6114 грн;

середня школа – 5754 грн;

старші класи – 7194 грн.

В "кошик" покупок увійшли канцелярія, шкільна форма і спортивний одяг, рахували за цінами інтернет-магазинів на Prom.ua. При цьому, в порівнянні з карантинним 2020 роком, витрати батьків знизяться – в основному за рахунок падіння цін на спортивний одяг.

Скільки коштує зібрати дитину в школу в 2021 році

Набір старшокласника

Зібрати з нуля учня в старшу школу в цьому році варто 7194 грн, на 1240 грн менше, ніж в 2020-му:

одяг – 2970 грн;

взуття – 832 грн;

рюкзаки та сумки – 540 грн;

спортивний костюм – 730 грн;

кросівки або кеди – 720 грн;

канцтовари – 422 грн.

Набір першокласника

На збори першокласника батьки витрачають майже стільки ж, як і в минулому році, – 6114 грн:

одяг – 2830 грн, причому найдорожчі в цій категорії – сорочки і блузки (1260 грн за 3 шт.) і штани (790 грн за 2 пари);

рюкзаки – 750 грн.

взуття – 400 грн;

спортивний костюм – 480 грн;

спортивне взуття та футболки – 440 грн, найпопулярніші – кросівки з світиться підошвою;

канцтовари – 774 грн, найдорожчі – обкладинки для книг (230 грн за 10 шт.), пенали (170 грн) і олівці (96 грн за набір).

Середня школа – найекономніша

На збори п'ятикласника витрачають в середньому 5754 грн – майже стільки ж, скільки в 2020-м:

одяг – 2290 грн;

взуття – 400 грн;

рюкзаки та портфелі – 750 грн;

канцтовари – 954 грн;

спортивний костюм – 480 грн;

кросівки або кеди – в 440 грн.

Як заощадити на зборах в школу

Купувати оптом і заздалегідь

Купувати шкільне приладдя заздалегідь, наприклад, в кінці липня – початку серпня – набагато дешевше ніж прямо перед початком шкільного року, радять в Prom.ua. Також продавці роблять універсальні набори школяра, вони зазвичай коштують дешевше, ніж купівля всіх вхідних в них товарів окремо. Також, у багатьох продавців від 5-15 шт. діє оптова ціна.

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перечекати ажіотаж

З огляду на те, що незрозуміло, чи будуть школярі вчитися оффлайн або онлайн, можна купити базовий набір одягу на перший час, а потім докупити те, що потрібно після того як спадуть ажіотаж і ціни – наприклад, ближче до другої чверті навчання.

Купувати техніку з рук

Сучасна школа – це не тільки паперові книги і зошити. Для нормального навчання зазвичай потрібен ще й ноутбук, планшет або ПК. Саме на цій категорії покупок можна заощадити – "шкільні" гаджети активно продають на вторинному ринку. Техніку з рук можна купити в середньому вдвічі дешевше за нову (підрахунки за цінами IZI.ua). При цьому 75% пристроїв продаються в доброму стані.

Продавати старі речі

Щоб заощадити на шкільному одязі, можна продати той, що дитина не носить, і купувати або новий, або б/в в хорошій якості. Такий підхід особливо актуальний для тих, чиї діти швидко ростуть, адже тоді дитина не носитиме один і той самий одяг довго. Продати дитяче плаття можна за 140 грн, джинси – за 135 грн, а взуття – за 300 грн (за даними Shafa.ua).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уберегти дитину від зараження коронавірусом у школі.

Також варто пам'ятати, що учнів молодших класів будуть оцінювати по-новому. Це стосується 1-4 класів середніх шкіл. Оцінювати дозволили c допомогою так званої вербальної і рівневої оцінок, останню запропоновано позначати буквами.

Старшу школу, до речі, теж чекають реформи. Подробиці дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

А заробітні плати вчителів в Україні за 2021 рік виростуть майже на третину.