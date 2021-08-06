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Подготовка к учебному году стартовала. Сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить

6 августа, 10:14

Ксения Капустинская

Дороже всего оказались покупки для старшеклассников, а самые "экономные" – ученики пятых классов

Сборы детей в школу бьют по кошельку / Фото: REUTERS/Eric Gaillard, Guan Xiangdong/China News Service via Getty Images

Каждый ребенок из многодетной семьи в августе получит по 2000 гривен. В Кабмине говорят, что это – деньги на подготовку к школе. Но, как выяснили специалисты, такой суммы не хватит на сборы "с нуля" ни для ученика младших классов, ни для старшеклассника. На подготовку к школе в этом году придется выложить в среднем:

В "корзинку" покупок вошли канцелярия, школьная форма и спортивная одежда, считали по ценам интернет-магазинов на Prom.ua. При этом, по сравнению с карантинным 2020 годом, расходы родителей снизятся – в основном за счет падения цен на спортивную одежду.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году

Набор старшеклассника

Собрать с нуля ученика в старшую школу в этом году стоит 7194 грн, на 1240 грн меньше, чем в 2020-м:

Набор первоклассника

На сборы первоклассника родители тратят почти столько же, как и в прошлом году, – 6114 грн:

Средняя школа – самая экономная

На сборы пятиклассника тратят в среднем 5754 грн – почти столько же, сколько в 2020-м:

Как сэкономить на сборах в школу

Покупать школьные принадлежности заранее, например, в конце июля – начале августа – гораздо дешевле чем прямо перед началом школьного года, советуют в Prom.ua. Также продавцы делают универсальные наборы школьника, они обычно стоят дешевле, чем покупка всех входящих в них товаров по отдельности. Также, у многих продавцов от 5-15 шт. действует оптовая цена.

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Учитывая то, что непонятно, будут ли школьники учиться оффлайн или онлайн, можно купить базовый набор одежды на первое время, а потом докупить то, что нужно после того как спадут ажиотаж и цены – например, ближе ко второй четверти учебы.

Современная школа – это не только бумажные книги и тетради. Для нормальной учебы обычно нужен еще и ноутбук, планшет или ПК. Именно на этой категории покупок можно сэкономить – "школьные" гаджеты активно продают на вторичном рынке. Технику с рук можно купить в среднем вдвое раза дешевле, чем новую (подсчеты по ценам IZI.ua). При этом 75% устройств продаются в отличном состоянии.

Чтобы сэкономить на школьной одежде, можно продать ту, что ребенок не носит, и покупать или новую, или б/у в хорошем качестве. Такой подход особенно актуален для тех, чьи дети быстро растут, ведь тогда ребенок не будет носить одну и ту же одежду долго. Продать детское платье можно за 140 грн, джинсы – за 135 грн, а обувь – за 300 грн (по данным Shafa.ua).

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечь ребенка от заражения коронавирусом в школе.

Также стоит помнить, что учеников младших классов будут оценивать по-новому. Это касается 1-4 классов средних школ. Оценивать разрешили c помощью так называемой вербальной и уровневой оценок, последнюю предложено обозначать буквами.

Старшую школу, кстати, тоже ждут реформы. Подробности узнавайте из сюжета "Сегодня":

А заработные платы учителей в Украине за 2021 год вырастут почти на треть.

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Источники: Сегодня , REUTERS/Eric Gaillard , Guan Xiangdong/China News Service via Getty Images

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