Підготовка до школи: багатодітним сім'ям доплатять по 2000 гривень за кожну дитину

Постанова уряду стосуватиметься тільки тих дітей, що досягли віку від 6 до 18 років

Багатодітні малозабезпечені сім'ї отримають виплати від держави. На фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Кабинет министров Украины, Pixabay

Кабінет міністрів України прийняв постанову про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї. Передбачається, що сім'ї використовують ці кошти для підготовки дітей до школи з 1 вересня.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на урядовому засіданні.

"Ці 2000 гривень допоможуть багатодітним сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі. Загальний розмір програми складе 290 мільйонів гривень, і виплати будуть проведені вже цього місяця", – повідомив глава Кабміну.

Умови отримання допомоги

Постанова уряду торкнеться тільки тих дітей, які за станом на 1 серпня досяг віку від 6 до 18 років.

За 2 тисячі гривень отримають 148 тисяч школярів по всій країні.

Звертатися до органів соціального захисту за призначенням допомоги не потрібно.

Отримання виплати не вплине на призначення субсидій та пільг – ці 2 тисячі гривень не будуть враховуватися як доходи сім'ї.

Деталі рішення описані в тексті постанови

Нагадаємо, з 1 липня в Україні підвищилися пенсії і надбавки для декількох категорій пенсіонерів, в тому числі і виплати для дітей в зв'язку з втратою годувальника.

Так, для однієї дитини розмір такої пенсії становить 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто дорівнює розміру мінімальної пенсії. Прожитковий мінімум, а значить і ця пенсія, з 1 липня зросли на 85 грн – з 1769 до 1854 грн, для двох дітей 3708 грн – на 170 грн більше, на трьох і більше 2781 грн.

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