Майже 41 мільярд в космос: Кабмін затвердив проєкт програми

Кабмін затвердив програму розвитку космічної галузі / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабінет міністрів 29 вересня підтримав законопроєкт "Про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки".
Про це написав віце-прем'єр – міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на сторінці в Facebook.
Програма передбачає реалізацію шести завдань:
- виробництво космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;
- створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;
- впровадження космічних технологій на ринку послуг;
- створення ракетно-космічної техніки;
- фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі космічної діяльності;
- правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів програми.
Уруський додав, що фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд грн, в тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень.
Ключові пріоритети держбюджету:
- забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
- створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;
- підтримка ветеранів;
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток інфраструктури;
- цифровізація.
Загальний ресурс держбюджету-2022 становить 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 року).
Фінансування медицини. У проєкті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд грн, а це на 36 млрд більше, ніж у 2021 році.
Боротьба з коронавірусом. На боротьбу з COVID-19 в Україні хочуть виділити 6 млрд грн.
Зарплата лікарів. Мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 гривень.
Зростання пенсій. У 2022 року Пенсійному фонду в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.
Також гроші направили на:
- Фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроекту №5600);
- Культуру і мистецтво – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);
- Розвиток дорожньої інфраструктури – 124 млрд грн;
- Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
- Екологію – 11,2 млрд грн;
- Освіту – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком);
- Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ – 25 млрд грн.
Ресурс на національну безпеку і оборону становить 319,4 млрд грн, а це 5,95% ВВП.
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