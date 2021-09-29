Майже 41 мільярд в космос: Кабмін затвердив проєкт програми

Кабмін затвердив програму розвитку космічної галузі / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів 29 вересня підтримав законопроєкт "Про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки".

Про це написав віце-прем'єр – міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на сторінці в Facebook.

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Програма передбачає реалізацію шести завдань:

виробництво космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;

створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;

впровадження космічних технологій на ринку послуг;

створення ракетно-космічної техніки;

фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі космічної діяльності;

правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів програми.

Уруський додав, що фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд грн, в тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень.

Ключові пріоритети держбюджету:

забезпечення якісного рівня медицини і освіти;

створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровізація.

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Загальний ресурс держбюджету-2022 становить 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 року).

Фінансування медицини. У проєкті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд грн, а це на 36 млрд більше, ніж у 2021 році.

Боротьба з коронавірусом. На боротьбу з COVID-19 в Україні хочуть виділити 6 млрд грн.

Зарплата лікарів. Мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 гривень.

Зростання пенсій. У 2022 року Пенсійному фонду в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Також гроші направили на:

Фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроекту №5600);

Культуру і мистецтво – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);

Розвиток дорожньої інфраструктури – 124 млрд грн;

Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

Екологію – 11,2 млрд грн;

Освіту – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком);

Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ – 25 млрд грн.

Ресурс на національну безпеку і оборону становить 319,4 млрд грн, а це 5,95% ВВП.

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