Почти 41 миллиард в космос: Кабмин утвердил проект программы

Кабмин утвердил программу развития космической отрасли / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров 29 сентября поддержал законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".

Об этом написал вице-премьер – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на странице в Facebook.

Реклама

Программа предусматривает реализацию шести задач:

производства космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны;

создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих;

внедрение космических технологий на рынке услуг;

создание ракетно-космической техники;

фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности;

правовое, научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий программы.

Уруский добавил, что финансирование программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете, а также других источников, не запрещенных законодательством. Ориентировочный объем необходимых средств на 2021-2025 годы составляет 40,78 млрд грн, в том числе из государственного бюджета 15,76 млрд гривен.

Ключевые приоритеты госбюджета:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

Реклама

Общий ресурс госбюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году).

Финансирование медицины. В проекте госбюджета-2022 предусмотрено 197 млрд грн, а это на 36 млрд больше, чем в 2021 году.

Борьба с коронавирусом. На борьбу с COVID-19 в Украине хотят выделить 6 млрд грн.

Зарплата врачей. Минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.

Рост пенсий. В 2022 году Пенсионному фонду в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Также деньги направили на:

Физкультуру и спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);

Культуру и искусство – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);

Развитие дорожной инфраструктуры – 124 млрд грн;

Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);

Экологию – 11,2 млрд грн;

Образование – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом);

Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ – 25 млрд грн.

Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, а это 5,95% ВВП.

Читайте также: