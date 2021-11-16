"Солодких" цін більше не буде? Чому для українців дорожчають вживані авто

Під час пандемії та локдаунів люди вагалися чи варто витрачатися на власний транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання вживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язано.

Про це він розповів "Сьогодні".

Реклама

"Як на мене, одна з перших причин – це сезон. Жовтень – листопад – грудень – це традиційно активний бізнес, люди перед Новим роком хочуть оновити автопарк і пересісти на якусь іншу машину. Попит зростає у населення, і, відповідно, ціна так само зростає", – розповів експерт.

Другий чинник, що впливає на ціни, – це відкладений попит з минулого року. Під час пандемії та локдаунів люди вагалися, чи варто витрачатися на власний транспорт. А тепер, коли в країні чергова хвиля коронавірусу, українці зважилися на купівлю. Вважають, що краще скористатися власним авто, ніж їздити громадським транспортом.

"Третій фактор – це відсутність нових машин через дефіцит чипів і напівпровідників, що виник через форс-мажорні обставини на заводах: перерозподілилися виробництва, десь пішли виробники в електронників більше. І автовиробники залишилися трохи не при ділі", – каже Товстоног.

Отже, за словами експерта, оскільки в країні немає нових машин і вибору, то покупці змушені йти на вторинний ринок шукати там новіші, старші авто. Через такий дефіцит ціни на вживані автомобілі стрімко зростають.

"Дистриб'ютори через те, що 2020 рік був спокійним і на багатьох ринках він провалився на 10-20%, вони й замовляли на 2021 рік у спокійному режимі автомобілі. Квоти були невеликі, вони не знали, яким буде 2021 рік, і дуже акуратно замовляли кількість. Відповідно, виробники на цю кількість орієнтувалися", – пояснив експерт.

За його словами, також на ціни вплинув дефіцит напівпроводників. Це все загалом і вплинуло на вартість авто для українців.

Реклама

"Я не думаю, що буде шалене подорожчання. Все залежить від того, як дистриб'ютори нових машин, імпортери "вирулять" у 2022 рік. Нині прогнози такі невтішні, песимістичні, що у них будуть обмежені дуже квоти, дуже мало машин. Відповідно, люди будуть нові машини довго чекати – дефіцит продовжуватиметься, посилюватиметься. І тоді може бути зростання ціни. Я думаю, у межах 5-10%, не більше", – вважає Товстоног.

Відсоток подорожчання може бути більшим на супердефіцитні моделі, які очікують в Україні. Але істотного подорожчання на ринку вживаних авто експерт не прогнозує – для цього немає передумов.

Які автомобілі обирають українці?

Переважно автомобілі імпортують з Європи та США. Серед вживаних авто у жовтні найбільше купували:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Skoda Octavia;

Renault Megane;

Ford Focus;

Opel Zafira;

Audi A6;

Opel Astra;

Renault Scenic;

Ауді A4.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році до 15% подорожчають старі автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Реклама

Нагадаємо, що на українських заводах у вересні зібрали 909 транспортних засобів. Випуск автотранспорту зріс на 64%.