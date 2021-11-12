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Техогляд авто проводять прямо на дорогах: кого зупинятиме поліція

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
12 листопада, 10:15
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Патрулюючи дороги співробітники поліції зможуть на місці здійснювати техконтроль
Мобільні діагностичні станції обладнані спеціальними приладами
Мобільні діагностичні станції обладнані спеціальними приладами / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 12 листопада розпочався придорожній техогляд автомобілів. Тепер патрульні на дорогах можуть перевіряти авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

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Власників та водіїв комерційного транспорту перевірятиме поліція. Патрулюючи дороги співробітники зможуть на місці здійснювати техконтроль – для цього у них є спецтранспорт.

"Тепер на дорогах України можна буде зустріти обладнані поліцейські автомобілі, де встановлені спеціальні технічні засоби, що відповідають державному стандарту. Ціль таких дій – визначати комерційний транспорт на відповідність технічного стану", – йдеться в повідомленні.

Мобільні діагностичні станції обладнані спеціальними приладами, які відповідають державним стандартам та можуть просто на дорозі провести перевірку.

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За допомогою обладнання поліцейські зможуть:

  • здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
  • здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
  • визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Зазначимо, що такими мобільними станціями з спецобладнанням вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.

Патрульні перевірятимуть:

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  • автомобілі таксі;
  • вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
  • автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
  • автобуси;
  • окремі Спеціалізовані ТЗ.
  • легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Нововведення на українських дорогах

З 1 листопада на українських дорогах з’являться нові знаки дорожнього руху та розмітка.

Правила здебільшого торкатимуться регулювання відносин між велосипедистами та водіями.

Також запроваджуються нові поняття і знаки на позначення:

  • житлової зони;
  • пішохідної доріжки;
  • початку населеного пункту і його закінчення;
  • напрямки повороту;
  • місця дозволеної зупинки та стоянки;
  • заборони руху транспортних засобів.

Раніше ми повідомляли, що покупка нової машини для багатьох українців залишається недосяжною мрією, тому виходом із ситуації може стати купівля авто з пробігом – "українця", "американця" чи "євробляхи". "Сьогодні" розбирались, як знайти доглянутий і добре обслужений вживаний автомобіль, і разом з тим не вскочити у халепу після купівлі.

Нагадаємо, в Україні спростилася перевірка автомобілів за VIN-кодом – унікальним номером автомобіля, що складається з 17 символів. Тепер всі дані опубліковані на Єдиному державному порталі відкритих даних. Раніше на цьому ресурсі в інформації про автомобіль не вказувався VIN-код.

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