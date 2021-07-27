Платні дороги в Україні: де побудують і якою буде ціна (карта)

У Мінінфраструктури вже визначилися з першими трасами, які планують віддати інвестору

Платні дороги в Україні. Колаж: "Сьогодні"

В Україні хочуть побудувати шість платних доріг, вартість проїзду по яким залежатиме від транспортного засобу.

Про цьому "Суспільному" розповіла заступник міністра інфраструктури Анна Юрченко.

Максимальну вартість користування дорогами затвердили на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр (від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок).

Які дороги хочуть зробити платними:

M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 – Бориспіль-Полтава;

M-14 – Херсон-Миколаїв;

M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

M-08 / M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04 / H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

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Перші дороги, які Мінінфраструктури планує передати інвесторам на відновлення та утримання

До речі, саме ці траси вибирали не випадково – ці дороги з'єднують Україну з Європою і Азією і саме по ним ми маємо найбільший трафік.

Нагадаємо, раніше водії показали гірший трасу в Україні. Їхати по ній доводиться зі швидкістю 5-10 км/год.

Детальніше дивіться в сюжеті: