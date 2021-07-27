Платные дороги в Украине: где построят и какой будет цена (карта)

В Мининфраструктуры уже определились с первыми трассами, которые планируют отдать инвестору

Платные дороги в Украине. Коллаж: "Сегодня"

В Украине хотят построить шесть платных дорог, стоимость проезда по которым будет зависеть от транспортного средства.

Об этому "Суспільному" рассказала замминистра инфраструктуры Анна Юрченко.

Максимальную стоимость пользования дорогами утвердили на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр (от 73 копеек до 4 гривен 14 копеек).

Какие дороги хотят сделать платными:

M-29/M-04/M-18 – Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 – Борисполь-Полтава;

M-14 – Херсон-Николаев;

M-06 – Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04/H-11 – Днепр-Кривой Рог-Николаев.

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Первые дороги, которые Мининфраструктуры планирует передать инвесторам на восстановление и содержание

К слову, именно эти трассы выбирали не случайно – эти дороги соединяют Украину с Европой и Азией и именно по ним мы имеем самый большой трафик.

Напомним, ранее водители показали худшую трассу в Украине. Ехать по ней приходится со скоростью 5-10 км/час.

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