Платні дороги в Україні: де хочуть побудувати насамперед

В Україні хочуть насамперед зробити платними дорогами Краковець-Львів-Броди-Рівне та Стрий-Мукачево.
Про це розповіла заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Анна Юрченко, передає "Інтерфакс".
За її словами, остаточне рішення хочуть прийняти після завершення ТЕО.
"Укравтодор" досі отримав дві приватні ініціативи з підготовки двох нових концесійних проектів. Класика жанру, коли це автодорога в чистому полі. Вона, швидше за все, буде платною. Перша – це маршрут Краковець-Львів-Броди-Рівне (ініціатор – "Автомагістраль-Південь") – понад 200 км абсолютно нового будівництва, альтернативна дорога Київ-Чоп та М-10 Львів-Краковець", – сказала Юрченко.
За її словами, друга приватна ініціатива – це дорога Стрий-Мукачево.
Нагадаємо, в Україні хочуть побудувати шість платних доріг, вартість проїзду по яким буде залежати від транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше водії показали гірший трасу в Україні. Їхати по ній доводиться зі швидкістю 5-10 км/год.
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