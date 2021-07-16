Платимо в 1,5 рази менше, ніж могли б – Шмигаль про ринкову ціну на газ для українців

Голова уряду розповів про наслідки рекордних біржових цін на блакитне паливо в Європі

Ціна на газ наразі нижча, ніж могла б бути / Фото: Reuters, Сьогодні

Якби в Україні не ввели річні тарифи на газ, побутові споживачі мусили б платити за кубометр блакитного палива 13-15 гривень. Це пов'язано з тим, що біржові ціни на газ в Європі злетіли до рекорду за 13 років – до більш ніж 450 доларів за тисячу кубометрів. При цьому фіксована ціна на рік у більшості постачальників газу наразі становить до 9 грн за куб. м.

Такі підрахунки озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Якби влада вчасно не вжила заходів, українські домогосподарства були б змушені платити приблизно 13-15 грн за кубічний метр. Але сьогодні, наприклад, споживачі "Нафтогазу" платять 7,96 грн за кубічний метр (у річному тарифі. – Ред.) ", – сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, з 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Газзбути при цьому все одно зобов'язані публікувати прайси щомісяця, адже вони не мають права тільки підвищувати ціну протягом року, а от знижувати тариф можна.

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Правда, знизити річний тариф у постачальників поки так і не вийшло. Через ситуацію на західних ринках вартість газу в місячних тарифах українських постачальників уже другий місяць істотно перевищує річні розцінки.

До незвичайного для літа підвищення цін на газ призвели пожвавлення європейської економіки, низькі запаси палива у сховищах, а також російський "Газпром", який штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги поставок. На думку фахівців, таким чином Росія намагається "вибити" у ЄС вигідні умови запуску газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.

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