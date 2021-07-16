Платим в 1,5 раза меньше, чем могли бы – Шмыгаль о рыночной цене на газ для украинцев

Цена на газ сейчас ниже, чем могла бы быть / Фото: Reuters, Сегодня

Если бы в Украине не ввели годовые тарифы на газ, бытовые потребители были бы вынуждены платить за кубометр голубого топлива 13-15 гривен. Это связано с тем, что биржевые цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 13 лет – до более чем 450 долларов за тысячу кубометров. При этом фиксированная цена на год у большинства поставщиков газа сейчас составляет до 9 грн за куб. м.

Такие подсчеты озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Если бы власти вовремя не приняли меры, украинские домохозяйства были бы вынуждены платить примерно 13-15 грн за кубический метр. Но сегодня, например, потребители "Нафтогаза" платят 7,96 грн за кубический метр (в годовом тарифе. – Ред.)", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, с 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Газсбыты при этом все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а вот снижать тариф можно.

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Правда, снизить годовой тариф у поставщиков пока так и не получилось. Из-за ситуации на западных рынках стоимость газа в месячных тарифах украинских поставщиков уже второй месяц существенно превышает годовые расценки.

К необычному для лета повышению цен на газ привели оживление европейской экономики, низкие запасы топлива в хранилищах, а также российский "Газпром", который искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок. По мнению специалистов, таким образом Россия пытается "выбить" у ЕС выгодные условия запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.

А о том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":