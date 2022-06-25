Платіжки за воду можуть серйозно змінитись – кому доведеться платити більше

Українцям доведеться платити за втрати води у своєму будинку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 травня повністю запрацював закон, який змінить систему оплати за водопостачання та водовідведення. Тепер мешканцям багатоквартирних будинків доведеться сплачувати не лише спожиту воду, а й внутрішньобудинкові втрати води.

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Про це свідчить текст Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Це означає, що в будинках, де лічильниками холодної води обладнані всі квартири, обсяги небалансу (різниці) розподіляться між усіма споживачами пропорційно до обсягу використання води.

Якщо йдеться про будинок, де частина квартир не має відповідних лічильників, обсяги небалансу розподілятимуться між тими споживачами, які їх не мають, пропорційно до числа осіб, які користуються послугами.

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Тобто тепер весь об'єм води, який подається до багатоквартирного будинку, оплачуватимуть власники/співвласники цього будинку. Навіть якщо в будинку є втрати води, наприклад у підвальних приміщеннях, за них доведеться заплатити мешканцям.

Як не платити більше?

Для того щоб у вашу платіжку не потрапляли зайві цифри, загальнобудинковий лічильник має бути дуже близьким до суми показників індивідуальних лічильників.

Для цього в уряді порадили провести аудит внутрішньобудинкових та підземних комунікацій, щоб виявити можливі пошкодження, через які йде зайва вода.

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