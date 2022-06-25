Платіжки за воду можуть серйозно змінитись – кому доведеться платити більше

Українцям доведеться платити за втрати води у своєму будинку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
В Україні з 1 травня повністю запрацював закон, який змінить систему оплати за водопостачання та водовідведення. Тепер мешканцям багатоквартирних будинків доведеться сплачувати не лише спожиту воду, а й внутрішньобудинкові втрати води.
Про це свідчить текст Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".
Це означає, що в будинках, де лічильниками холодної води обладнані всі квартири, обсяги небалансу (різниці) розподіляться між усіма споживачами пропорційно до обсягу використання води.
Тобто тепер весь об'єм води, який подається до багатоквартирного будинку, оплачуватимуть власники/співвласники цього будинку. Навіть якщо в будинку є втрати води, наприклад у підвальних приміщеннях, за них доведеться заплатити мешканцям.
Як не платити більше?
Для того щоб у вашу платіжку не потрапляли зайві цифри, загальнобудинковий лічильник має бути дуже близьким до суми показників індивідуальних лічильників.
Для цього в уряді порадили провести аудит внутрішньобудинкових та підземних комунікацій, щоб виявити можливі пошкодження, через які йде зайва вода.
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