Платежки за воду могут серьезно измениться – кому придется платить больше

Украинцам придется платить за потери воды в своем доме / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В Украине с 1 мая в полной мере заработал закон, который изменит систему оплаты за водоснабжение и водоотвод. Теперь жителям многоквартирных домов придется оплачивать не только потребленную воду, но и внутридомовые потери воды.
Об этом свидетельствует текст Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Это означает, что в домах, где счетчиками холодной воды оборудованы все квартиры, объемы небaлaнса (разницы) распределятся между всеми потребителями пропорционально объему использования воды.
То есть теперь весь объем воды, который подается в многоквартирный дом, будут оплачивать владельцы/совладельцы этого дома. Даже если в доме есть потери воды, например в подвальных помещениях, за них придется заплатить жильцам.
Как не платить больше?
Для того чтобы в вашу платежку не попадали лишние цифры, общедомовой счетчик должен быть очень близок к сумме показателей индивидуальных счетчиков.
Для этого в правительстве посоветовали провести аудит внутридомовых и подземных коммуникаций, чтобы выявить возможные повреждения, из-за которых уходит лишняя вода.
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