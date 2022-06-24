Дефіцит газу і низька температура – яким буде опалювальний сезон 2022/2023

Експерти розповіли, яка температура буде в помешканнях українців цієї зими

Українців попередили про найскладніший опалювальний сезон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців постійно попереджають, що опалювальний сезон 2022/2023 буде найскладнішим на їх пам’яті.

"Сьогодні" звернулися до експертів і дізналися, що саме чекає нас цієї зими.

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Отже, керівник Мінрегіону Олексій Чернишов попередив, що ми маємо відвикнути жити із відкритими вікнами взимку.

"Тарифи на тепло не зміняться. Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18 -20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як у економних країнах розвиненої Європи", – сказав він.

Крім цього, варто бути готовими до того, що через війну з’явились серйозні інфраструктурні проблеми – у багато будинків буде складно подати тепло чи газ через зруйновані мережі.

"Я не виключаю, що для економії газу, українські школи, ВНЗ та дитячі садки цієї зими працюватимуть онлайн. А в багатоквартирних будинках буде не 22-24 градуси , як ми звикли минулими роками, а 17-19 градусів", – попереджає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Попенко розповідає, що цьогоріч і Україна і ЄС відчуватимуть певний дефіцит газу, тож готуватись до холодів потрібно вже зараз.

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8,8 млн абонентів "Нафтогазу", для яких встановили фіксований тариф. 7,96 грн куб. м. можуть отримати знижку у 1%, виконавши такі умови:

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Зазначається, що клієнт зможе використати отриману знижку під час наступного платежу.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з тими, хто не платить за комуналку під час війни і розповідали, скільки блакитного палива Україні потрібно докупити.