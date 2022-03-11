Пересидіти війну: скільки коштує орендувати будинок на Закарпатті

Скільки коштує оренда будинку в Ужгороді / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Через військову агресію Росії проти України велика кількість наших громадян змушені втікати у пошуках безпечного місця. Одні виїжджають за кордон, а інші шукають прихисток на території України, здебільшого у західних областях.
"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує оренда будинку в Ужгороді та приміських селах.
За допомогою платформи онлайн-оголошень OLX, нам вдалося знайти такі варіанти різних цінових категорій.
Цей дім здають в оренду за 100 дол. на добу, про ціни на місяць чи тиждень домовлятися потрібно безпосередньо з власником. Дім без опалення, містить пʼять кімнат та знаходиться в Мукачево.
Цей дім містить три кімнати та власний двір.
Будинок двоповерховий з усіма зручностями та 4 кімнатами.
Будинок з такою ціною має чотири кімнати, в яких виконаний євроремонт.
Цей будинок містить 6 кімнат, гараж, обладнаних системою охорони.
Безоплатна допомога від рієлторів
Західноукраїнські регіональні відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) надають безоплатну допомогу в пошуку житла і розселенні всім, хто вимушено виїхав на територію Західних областей.
До таких відділень відносяться:
- Івано-Франківське;
- Волинське;
- Львівське;
- Закарпатське;
- Чернівецьке;
- Рівненське;
- Хмельницьке;
- Тернопільське.
Раніше ми розповідали, яка вартість оренди квартир у Львові, Луцьку та Івано-Франківську.
Також ми писали, як власники квартир наживаються на своїх же, публікуючи оголошення про оренду квартир за захмарними цінами.