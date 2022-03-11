Пересидеть войну: сколько стоит арендовать дом на Закарпатье

Сколько стоит аренда дома в Ужгороде / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Из-за военной агрессии России против Украины большое количество наших граждан вынуждены убегать в поисках безопасного места. Одни уезжают за границу, а другие ищут убежищ на территории Украины, в основном в западных областях.
"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит аренда дома в Ужгороде и в пригородных селах.
С помощью платформы онлайн-объявлений OLX, нам удалось найти следующие варианты разных ценовых категорий:
Этот дом сдают в аренду за 100 долларов в сутки, за цены на месяц или неделю договариваться нужно непосредственно с собственником. Дом без отопления, содержит пять комнат и находится в Мукачево.
Дом состоит из трех комнат и собственного двора.
Дом двухэтажный со всеми удобствами и 4 комнатами.
У дома с такой ценой четыре комнаты, в которых выполнен евроремонт.
Этот дом содержит 6 комнат, гараж, оборудованный системой охраны.
Бесплатная помощь от риелторов
Западноукраинские региональные отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) предоставляют безвозмездную помощь в поиске жилья и расселении всем, кто вынужденно уехал на территорию Западных областей.
К таким отделениям относятся:
- Ивано-Франковское;
- Волынское;
- Львовское;
- Закарпатское;
- Черновицкое;
- Ровенское;
- Хмельницкое;
- Тернопольское.
Раньше мы рассказывали, какая стоимость аренды квартир во Львове, Луцке и Ивано-Франковске.
Также мы писали, как владельцы квартир наживаются на своих же, публикуя объявления об аренде квартир по заоблачным ценам.