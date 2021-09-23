Перерахунок пенсій в Україні і переговори з МВФ – головне про гроші СЬОГОДНІ

Пенсії українцям підвищать, а поки місія МВФ розпочала роботу в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду, водночас у проєкт бюджету на 2022 рік закладено два перегляди мінімальних пенсій.

Сайт "Сегодня" зібрав всі найважливіші економічні новини середи, 22 вересня.

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Українцям перерахують пенсії

З 1 липня пенсіонери можуть отримувати мінімальний розмір пенсії в розмірі 2027 грн, а з 1 грудня – 2589 грн.

Кому підвищать пенсії:

тим, хто отримує пенсію за віком;

по інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника;

за вислугою років.

За наявності страхового стажу 20-25 років пенсіонерам старше 70 років підвищать пенсії на 300 грн.

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Місія МВФ почала роботу в Україні

З главою місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар зустрівся міністр фінансів України Сергій Марченко.

Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" в рамках Програми співпраці і питання, які ще залишилися, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку і антикорупційних органів.

У Мінфіні також уточнили, що Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів.

В Україні підскочила смертність

В Україні за січень-липень 2021 року померло 395 892 особи.

Кількість померлих і причини їхньої смерті:

хвороби системи кровообігу – 248 023;

ішемічна хвороба серця – 172 932;

цереброваскулярні хвороби – 48 008;

новоутворення – 43 159;

COVID-19, вірус ідентифікований – 35 699;

COVID-19, вірус не ідентифікований – 574;

зовнішні причини смерті – 16 328;

хвороби органів травлення – 14 114;

симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях і не класифіковані в інших рубриках – 13 358;

хвороби органів дихання – 12 898;

грип і пневмонія – 9951.

У США закликали РФ збільшити транзит газу через Україну

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для збільшення транзиту РФ газу через територію України європейські країни повинні збільшити його закупівлі.

На думку політика, Росія виконує свої зобов'язання на 100% і навіть більше перед споживачами з ЄС.

"Щоб збільшити обсяги поставок газу, наприклад, після 2024 років через Україну потрібно відповідно збільшити обсяги газу, який куплений у Європі", – додав Пєсков.

Долар різко подешевшав

Ціна одного долара США 22 вересня склала 26,67 грн.

У той же час один євро – 31,29 грн.

Після того, як курс долара зберігав стабільність, Нацбанк встановив офіційний курс на наступний банківський день нижче на чотири копійки, а євро – на сім копійок.

Що відбувалося з курсом:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).