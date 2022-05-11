Перепродують утридорога: українці в мережі збувають талони на пальне

Українці почали торгувати талонами на пальне / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки водії стоять в кілометрових чергах на заправках та купують пальне з обмеженнями, підприємливі громадяни налагодили свій невеликий та сумнівний бізнес.

Редакція "Сьогодні" промоніторила сайт з оголошеннями OLX та пропонує дізнатися, за скільки збувають талони на пальне.

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Бензин, дизель і талони на них продають в багатьох областях України. В лідерах – Дніпро, Київ, Луцьк та Хмельницький. Наприклад, Роман з Дніпра продає талони на бензин з мережі Авіас по 55 грн/л. В асортименті талони на пальне зі заправок:

Укрнафта;

ANP;

Авіас;

ЗНП;

Мавекс і Мавекс плюс;

ЮКОН і ЮКОН сервіс;

Sentosa Oil;

Rubix;

УкрТатНафт.

Пропозиція в мережі

Киянин Ярослав реалізує талони на бензин та дизель із мережі KLO. Мінімальний об’єм замовлення – 20 літрів, водночас А-95 оцінюють по 65 грн/л, а дизель – по 70 грн/л. Термін дії вказаний до 24 травня.

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Пропозиція в мережі / Фото: скріншот

Дніпрянин Артем збуває талони на пальне в мережі Авіас. За допомогою них можна придбати А-95 по 46,5 грн/л, А-95E – по 47,5 грн/л, А-92 – по 45 грн/л.

Пропозиція в мережі

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В асортименті є й талони на газ. Богдан із Луцька пропонує купити у такий спосіб також талони на бензин і дизель. Готовий відправити поштою, але мінімальне замовлення – від 20 л. За ціни потрібно домовлятися телефоном.

Пропозиція в мережі / Фото: скріншот

Андрій з Вінниці продає талони від OKKO на бензин та дизель. Заправку бензином та дизелем оцінює в 100 грн. "Зустрічаю прямо на АЗС і заправляю автомобіль", – переконує автор повідомлення.

Пропозиція в мережі / Фото: скріншот

Талони на бензин збуває й Тарас у Чекасах. В асортименті – мережі Авіас та Укрнафта. Бензин А-92 реалізує по 58 грн/л, А-95 – по 60 грн. Якщо замовляти від 50 літрів по передзамовленню, обіцяє знижки.

Пропозиція в мережі

Аналогічну продукцію реалізує киянин Максим. Середні ціни 65-75 грн за літр пального. Автор наголошує, що талони не мають кінцевого терміну.

Пропозиція в мережі / Фото: скріншот

Черкащаниин Тарас пропонує талони на бензин зі знижками, якщо купувати від 100 літрів. Літр А-92 та А-95 оцінює по 60 грн, переконує, що продукція не має кінцевого терміну.

Пропозиція в мережі

Загалом на сайті чимало таких пропозицій – на будь-який смак і схоже, що їхня кількість зросла після 9 травня. Водночас одні й ті ж талони продають за різними цінами. Однак українцям не рекомендують купувати їх "з рук".

Пропозиція в мережі

Пропозиція в мережі / Фото: скріншот

Пропозиція в мережі

Махінації в умовах дефіциту

З огляду на складну ситуацію з пальним в Україні побільшала й кількість різноманітних схем, пов’язаних з його реалізацією. Одна з них – продаж недійсних талонів на закупівлю бензину чи дизелю. Схема проста: водії купують товар у приватних осіб, а перевірити актуальність талону можна лише безпосередньо на АЗС. Звичайно ж, втрачені кошти ніхто не компенсує.

Учасники ринку та споживачі помічають й інші маніпуляції та шахрайські схеми. Зокрема, продаж "шмурдяка" – пального, розбавленого неякісними компонентами, у зв’язку з чим може постраждати як двигун, так і ціле авто.

У різних мережах заправок помічають і невідповідність реальної ціни, заявленої на сайті чи при в’їзді на станцію. Фактично водіям продають літр пального по 60 грн. Здійснюють схему через мобільний додаток, а в чеках вказують номінальну ціну, яка не перевищує межову, встановлену урядом.

Збувають також бензин за оголошеннями, але про його якість складно судити. Окрім цього, деякі українці готові за гроші відстояти в черзі на АЗС – чим довше, тим вигідніша ціна "послуги".

Раніше "Сьогодні" писали, що ціни на автогаз різко підскочили у всіх мережах заправок після 9 травня. В умовах війни та дефіциту пального якість бензину та дизелю відійшла на другий план.