Пенсії в Україні підвищать, але не всім: кого чекають нові доплати до 300 грн

Пенсії в Україні знову збільшать / Фото: Reuters, Сьогодні

В Україні з 1 жовтня 2022 року пенсіонери у віці 70-75 років почнуть щомісяця отримувати доплати в сумі до 300 грн.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року", – сказав Шмигаль.

Крім того, як заявив Шмигаль, у 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше 2021-го року.

Реклама

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і зараз становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.