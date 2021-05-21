Дефіцитний Пенсійний фонд влив більше мільярда гривень в карантинні виплати

Поки що гроші отримала лише третина ФОПів і найманих працівників, які подавали заявки на виплату 8000 гривень

ПФУ продовжує виділяти гроші на карантинну допомогу / Фото: Сьогодні

Пенсійний фонд України (ПФУ) виплатив вже 1,4 млрд гривень карантинної допомоги співробітниками підприємств і малому бізнесу, які побували в "червоних зонах". Виплати становлять по 8000 гривень. При цьому дефіцит Пенсійного фонду в січні-березні 2021 року становив 7,5 млрд гривень.

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Про це повідомила пресслужба фонду.

"Пенсійний фонд України продовжує фінансування допомоги застрахованим особам в розмірі 8 тис. грн. Станом на 20 травня 2021 року фонд профінансував 1,4 млрд грн для забезпечення виплати допомоги" , – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, з 20 квітня по 19 травня українці в червоних зонах могли подавати заявки на отримання карантинних 8000 гривень. Тільки за першу добу реєстрації заявки на отримання карантинних 8000 гривень подали 214 тисяч українців.

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При цьому раніше в Офісі президента також підрахували, що карантинні виплати поки що отримала лише третина з тих, хто подав заявки – 120 тис. з 360 тис. людей.