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Накопичувальні пенсії в Україні: Шмигаль пояснив, що потрібно для гідних виплат через 15 років

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
15 вересня, 07:55
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Щоб українці звикли до накопичувальної системи, початок її запровадження відбуватиметься коштом держави
Шмигаль розповів про накопичувальні пенсії в Україні
Шмигаль розповів про накопичувальні пенсії в Україні / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні зможе вирішити питання забезпечення гідними пенсіями, однак, щоб через 15 років в українців були гідні виплати, роботу з введення другого рівня пенсійної системи потрібно почати вже тепер.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Другий рівень передбачає як державну, так і недержавну можливість накопичувати людям, є вибір, накопичують від 40 до 50 млрд доларів, еквівалент коштів на рахунках пенсійних фондів. Пенсійні фонди в усьому світі дозаробляють гроші через інвестиції", – сказав Шмигаль.

За його словами, не всі країни змогли вдало ввести накопичувальну пенсійну систему, бо допускали помилки.

"Очевидно, що початок введення (накопичувальної пенсійної системи. – Ред.) буде за рахунок держави відбуватися. Очевидно, для того, щоб люди звикли, і зрозуміли, і змогли відчути довіру до цього рівня пенсійної системи і до цієї пенсійної реформи", – додав Шмигаль.

Додаткові виплати восени

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В Україні з 1 жовтня 2021 року для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони отримуватимуть додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

  • для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, із січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і нині становить 3866,84 гривні.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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