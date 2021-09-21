Пенсії в Україні: експерт пояснив, навіщо переходити до накопичувальної системи

Експерт розповів про накопичувальні пенсії в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб в українців були гідні пенсії, потрібно переходити до накопичувальної системи. Накопичувальна система – це особисті персональні накопичення.

Про це сказав експерт Виконавчого комітету Національної Ради реформ Данило Монін, передає "Укрінформ".

"Солідарна система означає, що ті, хто нині працюють, утримують пенсіонерів. Система непогано працює в умовах демографічного зростання населення. Але в умовах негативної демографії, яку ми маємо в Україні і прогнозів скорочення чисельності населення України на 8-10 млн людей до 2050 року вона на вигляд є важким тягарем на працюючих в майбутньому", – розповів Монін.

Він додав, що держава весь час змінює правила в солідарній системі, і не зрозуміло, хто скільки буде отримувати в майбутньому.

За словами Моніна, в Україні є ефективні механізми для інвестування пенсійних активів фондами.

"Інвестувати завжди є куди, якщо, звісно, регулятор не ставить жорстких обмежень. Від початку запуску це будуть як депозити в банках, так і ОВДП. Але поступово це будуть і інші фінансові інструменти. Взагалі пенсійні накопичення – відмінний довгий ресурс для тривалих проєктів в Україні", – зазначив експерт.

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На сьогодні українці не дуже активно користуються послугами приватних пенсійних фондів.

"Пенсійних активів близько 3,5 млрд грн. Замість них як альтернативні варіанти збереження грошей на пенсію українці використовують валюту, зокрема долар США, а також купують квартири для здачі їх в оренду", – сказав Монін.

Що потрібно для гідних виплат через 15 років

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що введення накопичувальної пенсійної системи в Україні зможе вирішити питання забезпечення гідними пенсіями, однак, щоб через 15 років в українців були гідні виплати, роботу по введенню другого рівня пенсійної системи потрібно почати вже зараз.

"Другий рівень передбачає як державну, так і недержавну можливість накопичувати людям, є вибір, накопичують від 40 до 50 млрд доларів, еквівалент коштів на рахунках пенсійних фондів. Пенсійні фонди в усьому світі заробляють гроші через інвестиції", – сказав Шмигаль.

Також в Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Поадльше підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 по 1934 грн).

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.