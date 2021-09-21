Пенсии в Украине: эксперт объяснил, зачем переходить к накопительной системе

Эксперт рассказал о накопительных пенсиях в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы в украинцев были достойные пенсии, нужно переходить к накопительной системе. Накопительная система – это личные персональные накопления.

Об этом сказал эксперт Исполнительного комитета Национального Совета реформ Даниил Монин, передает "Укринформ".

"Солидарная система означает, что те, кто сейчас работают, содержат пенсионеров. Она неплохо работает в условиях демографического роста населения. Но в условиях негативной демографии, которую мы имеем в Украине и прогнозов сокращения численности населения Украины на 8-10 млн человек до 2050 года она выглядит тяжелым бременем на работающих в будущем", – рассказал Монин.

Он добавил, что государство все время меняет правила в солидарной системе, и непонятно, кто сколько будет получать в будущем.

По словам Монина, в Украине есть эффективные механизмы для инвестирования пенсионных активов фондами.

"Инвестировать всегда есть куда, если, конечно, регулятор не ставит жестких ограничений. На первых порах запуска это будут как депозиты в банках, так и ОВГЗ. Но постепенно это будут и другие финансовые инструменты. Вообще пенсионные накопления – отличный долгий ресурс для длительных проектов в Украине", – отметил эксперт.

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На сегодняшний день украинцы не очень активно пользуются услугами частных пенсионных фондов.

"Сейчас активность невелика. Пенсионных активов около 3,5 млрд грн. Вместо них как альтернативные варианты сохранения денег на пенсию украинцы используют валюту, в частности доллар США, а также покупают квартиры для сдачи их в аренду", – сказал Монин.

Что нужно для достойных выплат через 15 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что введение накопительной пенсионной системы в Украине сможет решить вопрос обеспечения достойными пенсиями, однако, чтобы через 15 лет у украинцев были достойные выплаты, работу по введению второго уровня пенсионной системы нужно начать уже сейчас.

"Второй уровень предусматривает как государственную, так и негосударственную возможность накапливать людям, есть выбор, накапливают от 40 до 50 млрд долларов, эквивалент средств на счетах пенсионных фондов. Пенсионные фонды во всем мире дозарабатывают деньги через инвестиции", – сказал Шмыгаль.

Также в Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.