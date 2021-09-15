Накопительные пенсии в Украине: Шмыгаль объяснил, что нужно для достойных выплат через 15 лет

Чтобы украинцы привыкли к накопительной системе, начало ее введения будет происходить за счет государства

Шмыгаль рассказал о накопительных пенсиях в Украине / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Введение накопительной пенсионной системы в Украине сможет решить вопрос обеспечения достойными пенсиями, однако, чтобы через 15 лет у украинцев были достойные выплаты, работу по введению второго уровня пенсионной системы нужно начать уже сейчас.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Второй уровень предусматривает как государственную, так и негосударственную возможность накапливать людям, есть выбор, накапливают от 40 до 50 млрд долларов, эквивалент средств на счетах пенсионных фондов. Пенсионные фонды во всем мире дозарабатывают деньги через инвестиции", – сказал Шмыгаль.

По его словам, не все страны смогли удачно ввести накопительную пенсионную систему, так как допускали ошибки.

"Очевидно, что начало введения (накопительной пенсионной системы. – Ред.) будет за счет государства происходить. Очевидно, для того, чтобы люди привыкли, и поняли, и смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы и к этой пенсионной реформе", – добавил Шмыгаль.

Дополнительные выплаты осенью

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В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.