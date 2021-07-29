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Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики

29 липня, 06:30

Ксенія Капустинська

Традиційна березнева індексація торкнеться 10 мільйонів людей, але поки що це тільки плани

Українцям обіцяють нові підвищення пенсій / Фото: Сьогодні

У 2022 році в Україні збираються не тільки ввести доплати для пенсіонерів 70-75 років, а й кілька разів підвищити інші види пенсій. За даними Мінсоцполітики, плануються такі підвищення:

Що для цього потрібно

Цей розклад підвищення пенсій – поки що тільки ініціатива. Її повинні врахувати в процесі підготовки проекту держбюджету на 2022 року.

"Ці пропозиції, а також прийняття Верховною Радою України урядового законопроекту № 4668 дозволять вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш уразливих їх групах", – вважають в Міністерстві соціальної політики.

Також у відомстві працюють над пропозиціями щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу .

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Нагадаємо, також в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою за липень.

А про те, чиї пенсії вже виросли з 1 липня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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