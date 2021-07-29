Версія українською
$ 26,86
31,7

Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики

29 июля, 06:30

Ксения Капустинская

Традиционная мартовская индексация коснется 10 миллионов человек, но пока это только планы

Украинцам обещают новые повышения пенсий / Фото: Сегодня

В 2022 году в Украине собираются не только ввести доплаты для пенсионеров 70-75 лет, но и несколько раз повысить другие виды пенсий. По данным Минсоцполитики, планируются такие повышения:

Что для этого нужно

Это расписание повышения пенсий – пока что только инициатива. Ее должны учесть в процессе подготовки проекта госбюджета на 2022 года.

"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах", – считают в Министерстве социальной политики.

Также в ведомстве работают над предложениями по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

Реклама

Напомним, также в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.

А о том, чьи пенсии уже выросли с 1 июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Новости на эту же тему:
пенсии перерасчет повышение индексация Министерство социальной политики перерасчет пенсий

Источник: Сегодня

Реклама