Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики

Украинцам обещают новые повышения пенсий / Фото: Сегодня
В 2022 году в Украине собираются не только ввести доплаты для пенсионеров 70-75 лет, но и несколько раз повысить другие виды пенсий. По данным Минсоцполитики, планируются такие повышения:
- с 1 января – рост пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
- с 1 марта – индексация страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров, доплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;
- с 1 июля и с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- с 1 октября – перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.
Что для этого нужно
Это расписание повышения пенсий – пока что только инициатива. Ее должны учесть в процессе подготовки проекта госбюджета на 2022 года.
"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 позволят впервые после 2014 года охватить программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах", – считают в Министерстве социальной политики.
Также в ведомстве работают над предложениями по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.
Напомним, также в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.
А о том, чьи пенсии уже выросли с 1 июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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