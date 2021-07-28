Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії

Розширення програми доплат за вік для літніх пенсіонерів ще потрібно врахувати в державному бюджеті

Програму пенсійних доплат розширять / Фото: уніан

Для українців у віці 70-75 років збираються ввести доплати до пенсії з 2022 року. Цю категорію планують включити в програму адресних допомог, за якою доплату до пенсії вже отримують люди старше 80 років і з жовтня почнуть отримувати пенсіонери 75-80 років.

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Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. У відомстві підрахували, що нову доплату отримуватимуть близько 1,5 млн пенсіонерів.

Цю пропозиція ще потрібно затвердити в уряді та передбачити відповідні видатки в державному бюджеті на 2022 рік.

Скільки доплачують

Адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути менше 2600. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів; З 1 жовтня 2021 року до програми долучаться пенсіонери у віці від 75 до 80 років. Вони будуть отримувати щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень; Яким буде розмір доплат для пенсіонерів 70-75 років, в Мінсоцполітики поки не повідомляють.

Нагадаємо, на доплати за вік зможуть розраховувати тільки ті, у кого достатньо страхового стажу.

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Також повідомлялося, що в червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. Тепер за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

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