Паніка проходить? Що зараз відбувається з цінами на зерно на світових ринках

Як змінюються світові ціни на пшеницю / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На світових біржах у четвер, 17 березня, спостерігається падіння цін на пшеницю на тлі очікування трейдерів про швидке завершення війни в Україні.

Про це повідомляє видання Graintrade.com.ua .

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Повідомляється, що травневі ф'ючерси на пшеницю на біржах у Сполучених Штатах Америки різко впали після інформації про домовленості між Україною та РФ про припинення війни:

до 392,9 дол/т на м'яку зимову SRW-пшеницю в Чикаго;

до 394,1 дол/т на тверду озиму HRW-пшеницю Канзас-Сіті;

до 385,9 дол/т на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі;

до 397,5 дол/т на чорноморську пшеницю у Чикаго.

Обвал цін напередодні спостерігався і на паризькій Euronext, де травневі ф'ючерси на європейську пшеницю впали на 6,3%, а вересневі – на 7,75 євро/т до 318,5 євро/т .

Крім того, деякі країни-імпортери вже активно бронюють закупівлю зерна.

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Зокрема, пшеницю хочуть купити такі країни як:

Туреччина – 270 тисяч тонн;

Бангладеш – 50 тис. т;

Йорданія – 120 тис т;

Японія – 105 тис т.

Зазначається, що відмова трейдерів від російської пшениці та відсутність постачання з України підтримуватимуть світові ціни на високому рівні.

Санкції проти Росії

Після вторгнення Росії в Україну її економіка почала стрімко тонути. Західні країни наклали на агресора кілька пакетів санкцій, а з ринку масово почали йти міжнародні компанії.

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Одну з ключових ролей зіграло те, що США та Велика Британія відмовилися від покупки енергоресурсів із Росії. Великі компанії також вирішили не продовжувати договори з російськими продавцями.

Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують не тільки дефіцит товарів у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії.