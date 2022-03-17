Паника проходит? Что сейчас происходит с ценами на зерно на мировых рынках

Как меняются мировые цены на пшеницу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
На мировых биржах в четверг, 17 марта, наблюдается падение цен на пшеницу на фоне ожидания трейдеров о скором завершении войны в Украине.
Об этом сообщает издание Graintrade.com.ua.
Сообщается, что майские фьючерсы на пшеницу на биржах в Соединенных Штатах Америки резко упали после информации о договоренностях между Украиной и РФ о прекращении войны:
- до 392,9 долл/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;
- до 394,1 долл/т на твердую озимую HRW-пшеницу Канзас-Сити;
- до 385,9 долл/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе;
- до 397,5 долл/т на черноморскую пшеницу в Чикаго.
Обвал цен накануне наблюдался и на парижской Euronext, где майские фьючерсы на европейскую пшеницу упали на 6,3%, а сентябрьские – на 7,75 евро/т до 318,5 евро/т.
Кроме того, некоторые страны-импортеры уже активно бронируют закупки зерна.
В частности, пшеницу хотят купить такие страны как:
- Турция – 270 тысяч тонн;
- Бангладеш – 50 тыс т;
- Иордания – 120 тыс т;
- Япония – 105 тыс т.
Отмечается, что отказ трейдеров от российской пшеницы и отсутствие поставок из Украины будут поддерживать мировые цены на высоком уровне.
Санкции против России
После вторжения России в Украину ее экономика начала стремительно тонуть. Западные страны наложили на агрессора несколько пакетов санкций, а с рынка массово начали уходить международные компании.
Одну из ключевых ролей сыграло то, что США и Великобритания отказались от покупки энергоресурсов из России. Крупные компании также решили не продлевать договоры с российскими продавцами.
Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России.