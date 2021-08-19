Очікування Кремля не виправдалися: "Північний потік – 2" не добудують до Дня Незалежності України

"Північний потік - 2" до 23 серпня добудувати не зможуть. Колаж: "Сьогодні"

Російський газопровід "Північний потік – 2", який будується в обхід України з 2018 року, не встигне завершити трубоукладки до 23 серпня, як раніше говорили в Кремлі.

У компанії розцінили такі заяви як "спекуляції", передає ТАСС.

"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені декількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, яке стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу", – заявили в прес-службі "Північного потоку – 2".

Як очікує виконавчий директор "Північного потоку – 2" Маттіас Варніг, роботи по будівництву можуть завершити і до кінця серпня.

"Північний потік – 2" не виправдав очікувань Лаврова

Як раніше заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, російський газопровід "Північний потік – 2" добудують 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

Тоді було зазначено тільки, що Росія буде поставляти газ до Німеччини, Нідерланди і Північну Італію.

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Ціни на газ в Європі впали через фейк

Через помилкові заяви про нібито початок отримання газу з газопроводу "Північний потік – 2", в Європі увечері 18 серпня ціни знизилися приблизно на 10%, пише "Інтерфакс".

Найближчий до спотових котирувань терміновий контракт обрушився з 570 доларів до 515 доларів за тисячу кубометрів. Однак трохи пізніше ціна відновилася до приблизно 550 доларів.

Що зараз з "Північним потоком – 2":

Він передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу .

У РФ заявляють, що до завершення другої нитки потрібно добудувати 70 км.

Нагадаємо, щоб прискорити сертифікацію газопроводу в ЄС, "Газпром" провокує зростання цін на газ в Європі. Російська компанія відмовляється бронювати потужності для додаткового транзиту через Україну. В результаті в ЄС формується дефіцит блакитного палива.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":