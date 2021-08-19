Очікування Кремля не виправдалися: "Північний потік – 2" не добудують до Дня Незалежності України

"Північний потік - 2" до 23 серпня добудувати не зможуть. Колаж: "Сьогодні"
Російський газопровід "Північний потік – 2", який будується в обхід України з 2018 року, не встигне завершити трубоукладки до 23 серпня, як раніше говорили в Кремлі.
У компанії розцінили такі заяви як "спекуляції", передає ТАСС.
"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені декількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, яке стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу", – заявили в прес-службі "Північного потоку – 2".
Як очікує виконавчий директор "Північного потоку – 2" Маттіас Варніг, роботи по будівництву можуть завершити і до кінця серпня.
"Північний потік – 2" не виправдав очікувань Лаврова
Як раніше заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, російський газопровід "Північний потік – 2" добудують 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.
Тоді було зазначено тільки, що Росія буде поставляти газ до Німеччини, Нідерланди і Північну Італію.
Ціни на газ в Європі впали через фейк
Через помилкові заяви про нібито початок отримання газу з газопроводу "Північний потік – 2", в Європі увечері 18 серпня ціни знизилися приблизно на 10%, пише "Інтерфакс".
Найближчий до спотових котирувань терміновий контракт обрушився з 570 доларів до 515 доларів за тисячу кубометрів. Однак трохи пізніше ціна відновилася до приблизно 550 доларів.
Що зараз з "Північним потоком – 2":
- Він передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%.
- Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу .
- У РФ заявляють, що до завершення другої нитки потрібно добудувати 70 км.
Нагадаємо, щоб прискорити сертифікацію газопроводу в ЄС, "Газпром" провокує зростання цін на газ в Європі. Російська компанія відмовляється бронювати потужності для додаткового транзиту через Україну. В результаті в ЄС формується дефіцит блакитного палива.
Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":