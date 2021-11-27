Очікування та реальність. Що насправді у Польщі чекає на українських заробітчан

Експерти пояснили, що чекає на українців на роботі в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останнім часом українці все частіше обирають для заробітків Польщу. Більшість із них їдуть до країни вже на конкретну роботу, яку вони знаходять ще в Україні через рекрутерів чи агенції з працевлаштування.

Як пояснила "Сьогодні" директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда, це пов'язано з тим, що для працевлаштування в Польщі потрібно мати дозвіл на роботу і легалізувати своє перебування.

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Часто українці обирають роботу на польських фабриках та заводах. За даними дослідження "Пульс трудової міграції", проведеного аналітичним центром Gremi Personal, українці віддають перевагу і такій роботі:

на виробництві – близько 60%;

у сфері послуг – 10,8%;

у будівництві – 8,5%;

у сільському господарстві – 5,5%;

у логістиці та на складах – 5,4%.

При цьому найчастіше українці залишаються задоволені своєю роботою в Польщі (68,3% опитаних), скоріше не задоволені 13,3%, зовсім не влаштовує робота 2,3%, а 16,1% заробітчан не змогли відповісти.

Бажання заробити мотивує більшість українців у Польщі, незалежно від рівня кваліфікації та освіти, свідомо обирати саме фізичну роботу, оскільки здебільшого для неї не потрібне знання польської мови та досвіду на подібному підприємстві.

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"Звичайно не всім до вподоби робота, наприклад, на м'ясокомбінатах. У такому разі, якщо людина приїжджає до Польщі і не хоче працювати за обраною вакансією, є можливість знайти іншу. Однак, є й ті, хто по кілька років приїжджають на м'ясобінати або рибзаводи, тому що їм подобається така робота та їх влаштовують умови та зарплата. Все залежить від цілей та очікувань", – каже Ганна Джоболда.

Коли очікування не збігаються із реальністю?

Буває, що недобросовісні агенції з працевлаштування запрошують людей на одну вакансію, а вже у Польщі переробляють документи на іншу з менш комфортними умовами та іншою оплатою праці. Таким чином, очікування людей з стосовно роботи та заробітку можуть не відповідати реальності.

"Часто люди приїжджають до Польщі і розцінюють фізичну роботу як трамплін до чогось більшого. Вони ухвалюють рішення, що зараз потрібно працювати багато і важко, вивчити польську мову, отримати посвідку на проживання, щоб потім знайти кваліфіковану роботу або відкрити свій бізнес", – розповідає Ганна Джоболда.

За її словами, у компанії є багато випадків, коли українці починали працювати на складах одягу, у логістиці чи заводах, а згодом ставали менеджерами компаній чи відкривали свої.

У пандемію власники малого та середнього бізнесу, які не пережили карантин в Україні та змушені були закритися, стали їздити на заробітки до Польщі на фабрики та заводи. Надалі частина з них планує використати свій підприємницький досвід і в Польщі, відкривши свою справу.

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Страхи українських заробітчан

Незважаючи на те, що зараз більша частина українців у Польщі працевлаштована легально, один із головних страхів заробітчан – бути обдуреним і повернутися додому без грошей.

Головні страхи українців, які їдуть на роботу до Польщі:

бути обдуреними та повернутися додому без грошей;

нелегальне працевлаштування;

не мати можливості продовжити своє перебування в Польщі та отримати дозвіл на проживання (подати документи на Karta pobytu).

Трудові мігранти також бояться, що вони не зможуть продовжити своє перебування в Польщі.

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.