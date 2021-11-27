Ожидание и реальность. Что на самом деле ждет в Польше украинских заробитчан

Эксперты объяснили, что ждет украинцев на работе в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В последнее время украинцы все чаще выбирают для заработков Польшу. Большинство из них едут в страну уже на конкретную работу, которую они находят еще будучи в Украине через рекрутеров или агенства по трудоустройству.

Как объяснила "Сегодня" директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, это связано с тем, что для трудоустройства в Польше нужно иметь разрешение на работу и легализировать свое пребывание.

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Часто украинцы выбирают работу на польских фабриках и заводах. Согласно данным исследования "Пульс трудовой миграции", проведенного аналитическим центром Gremi Personal, украинцы предпочитают и такую работу:

на производстве – около 60%;

в сфере услуг – 10,8%;

в строительстве – 8,5%;

в сельском хозяйстве – 5,5%;

в логистике и на складах – 5,4%.

При этом чаще всего украинцы остаются довольны своей работой в Польшей (68,3% опрошенных), скорее не довольны 13,3%, совсем не устраивает работа 2,3%, а 16,1% заробитчан затруднились ответить.

Желание заработать мотивирует большинство украинцев в Польше, не зависимо от уровня квалификации и образования, сознательно выбирать именно физическую работу, так как в основном для нее не требуется знание польского языка и опыта на подобном предприятии.

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"Конечно, не всем по душе работа, например, на мясокомбинатах. В таком случае, если человек приезжает в Польшу и не хочет работать по выбранной вакансии, есть возможность найти другую. Однако, есть и те, кто по несколько лет приезжают на мясокобинаты или рыбзаводы, потому что им нравится такая работа и их устраивают условия и зарплата. Все зависит от целей и ожиданий", – говорит Анна Джоболда.

Когда ожидания не совпадают с реальностью?

Бывает, что недобросовестные агентства по трудоустройству приглашают людей на одну вакансию, а уже в Польше переделывают документы на другую с менее комфортными условиями и другой оплатой труда. Таким образом ожидания людей по поводу работы и заработка могут не соответствовать реальности.

"Часто люди приезжают в Польшу и расценивают физическую работу как трамплин к чему-то большему. Они принимают решение, что сейчас нужно работать много и тяжело, выучить польский язык, получить вид на жительство, чтобы потом найти квалифицированную работу или открыть свой бизнес", – рассказывает Анна Джоболда.

По ее словам, в компании есть много случаев, когда украинцы начинали работать на складах одежды, в логистике или заводах, а впоследствии становились менеджерами компаний или открывали свои.

В пандемию владельцы малого и среднего бизнеса, которые не пережили карантин в Украине и вынуждены были закрыться, стали ездить на заработки в Польшу на фабрики и заводы. В последствии, часть из них планируют использовать свой предпринимательский опыт и в Польше, открыв свое дело.

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Страхи украинских заробитчан

Несмотря на то что сейчас большая часть украинцев в Польше трудоустроена легально, один из главных страхов заробитчан – быть обманутым и вернуться домой без денег.

Главные страхи украинцев, которые едут на работу в Польшу:

быть обманутыми и вернуться домой без денег;

нелегальное трудоустройство;

не иметь возможности продлить свое пребывание в Польше и получить вид на жительство (подать документы на Karta pobytu).

Трудовые мигранты также боятся, что у них не будет возможности продлить свое пребывание в Польше.

Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.