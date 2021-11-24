Чем Польша манит украинских заробитчан – три причины

Польша уже много лет является наиболее привлекательной для украинских заробитчан. Число наших граждан, которые хотят остаться жить в Польше растет с каждым годом.
Об этом "Сегодня" рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
Украинцы называют основные три преимущества:
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- высокий уровень зарплат по сравнению с Украиной (80,6%);
- стабильная экономическая ситуация в Польше (27,9%);
- возможность получить относительно проще, чем в других странах ЕС, рабочую визу или разрешение на временное пребывание (25,4%).
По данным социологического исследования аналитического центра Gremi Personal "Пульс трудовой миграции", 46,4% украинских работников заявляют о намерении остаться жить в Польше.
Работающие в Польше украинцы утверждают, что там они могут больше позволить на зарплату, также их привлекает возможность карьерного роста.
"Многие начинают свой трудовой путь с физической работы на польских фабриках и заводах, а позже, выучив язык, переходят на более оплачиваемые должности и открывают свой бизнес. На данный момент, около 25% иностранных предпринимателей в Польше — это украинцы", – говорит Анна Джоболда.
Также мигрантов привлекают и более дешевые, чем на родине, ипотечные кредиты. Украинцы уже на протяжении 5 лет являются лидерами в покупке жилья в Польше среди иностранцев.
Страхи украинских заробитчан
Несмотря на то, что сейчас большая часть украинцев в Польше трудоустроены легально, один из главных страхов заробитчан – быть обманутыми и вернуться домой без денег.
Главными страхами украинцев, которые едут на работу в Польшу, также эксперты называют:
- быть обманутыми и вернуться домой без денег;
- нелегальное трудоустройство;
- не иметь возможности продлить свое пребывание в Польше и подать документы на Карту побыту.
Трудовые мигранты также боятся, что у них не будет возможности продлить свое пребывание в Польше.
Кому чаще всего предлагают работу в Польше
- рабочим (14%);
- специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);
- кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).
- специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
- кандидатам из сферы "Продажи" (7%).
Меньше всего вакансий (менее 0,1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".
Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.