Чем Польша манит украинских заробитчан – три причины

46,4% украинских работников заявляют о намерении остаться жить в Польше, одной из причин они называют дешевые ипотечные кредиты

Украинцы часто выбирают для заработков Польшу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша уже много лет является наиболее привлекательной для украинских заробитчан. Число наших граждан, которые хотят остаться жить в Польше растет с каждым годом.

Об этом "Сегодня" рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Украинцы называют основные три преимущества:

высокий уровень зарплат по сравнению с Украиной (80,6%);

стабильная экономическая ситуация в Польше (27,9%);

возможность получить относительно проще, чем в других странах ЕС, рабочую визу или разрешение на временное пребывание (25,4%).

По данным социологического исследования аналитического центра Gremi Personal "Пульс трудовой миграции", 46,4% украинских работников заявляют о намерении остаться жить в Польше.

Работающие в Польше украинцы утверждают, что там они могут больше позволить на зарплату, также их привлекает возможность карьерного роста.

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"Многие начинают свой трудовой путь с физической работы на польских фабриках и заводах, а позже, выучив язык, переходят на более оплачиваемые должности и открывают свой бизнес. На данный момент, около 25% иностранных предпринимателей в Польше — это украинцы", – говорит Анна Джоболда.

Также мигрантов привлекают и более дешевые, чем на родине, ипотечные кредиты. Украинцы уже на протяжении 5 лет являются лидерами в покупке жилья в Польше среди иностранцев.

Страхи украинских заробитчан

Несмотря на то, что сейчас большая часть украинцев в Польше трудоустроены легально, один из главных страхов заробитчан – быть обманутыми и вернуться домой без денег.

Главными страхами украинцев, которые едут на работу в Польшу, также эксперты называют:

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быть обманутыми и вернуться домой без денег;

нелегальное трудоустройство;

не иметь возможности продлить свое пребывание в Польше и подать документы на Карту побыту.

Трудовые мигранты также боятся, что у них не будет возможности продлить свое пребывание в Польше.

Кому чаще всего предлагают работу в Польше

рабочим (14%);

специалистам из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);

кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).

специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (менее 0,1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Согласно данным одного из кадровых порталов, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши, – у украинских ІТ-специалистов.