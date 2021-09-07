Опалювальний сезон близько: які тарифи на гарячу воду і тепло чекають українців

В Україні обіцяють не підвищувати тарифи на тепло. Колаж: "Сьогодні"

Напередодні опалювального сезону в Україні готують до зими будівлі і водопровідні системи з каналізаціями. Міста готові до початку нового опалювального сезону на 80%.

Як заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, для українців тарифи на гарячу воду й опалення не мають рости в ціні.

"Хочу підкреслити принципове завдання для нас усіх – тарифи для населення не мають зростати. Зі свого боку держава готова підтримувати органи місцевого самоврядування та підприємства ТКЕ", – зазначив Чернишов.

За його словами, зараз триває робота над законом 1639 щодо компенсації різниці в тарифах. Згідно з цим законом борги газзбутів, облгазів і теплокомуненерго за газ "обнуляються". А які тарифи на тепло будуть в новому опалювальному сезоні – вирішать органи місцевого самоврядування.

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Коли в Україні почнуть вмикати опалення

У регіонах почнеться опалювальний сезон відразу ж, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме +8 градусів. А навесні відключають опалення в тому випадку, якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище +8 градусів.

Які тарифи на газ чекають українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є й такі компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.