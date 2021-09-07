Отопительный сезон близко: какие тарифы на горячую воду и тепло ждут украинцев

В Украине обещают не повышать тарифы на тепло. Коллаж: "Сегодня"

Накануне отопительного сезона в Украине готовят к зиме здания и водопроводные системы с канализациями. Города готовы к началу нового отопительного сезона на 80%.

Как заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, для украинцев тарифы на горячую воду и отопление не должны расти в цене.

"Хочу подчеркнуть принципиальную задачу для нас всех– тарифы для населения повышаться не должны.Со своей стороны государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ", – отметил Чернышов.

По его словам, сейчас продолжается работа над законом 1639 насчет компенсации разницы в тарифах. Согласно этому закону долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго за газ "обнуляются". А вот какие тарифы на тепло будут в новом отопительном сезоне – решат органы местного самоуправления.

Реклама

Когда в Украине начнут включать отопление

В регионах начнется отопительный сезон сразу же, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не будет превышать +8 градусов. А вот весной отключают отопление в том случае, если устанавливается среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.

Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.