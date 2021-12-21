Відпочити в Європі стало дешевше: МАУ влаштувала новорічний розпродаж квитків

Цей розпродаж триватиме до 26 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська авіакомпанія МАУ знизила ціни на десятки рейсів. На деякі напрямки знижка до 15%, а квитки коштують від 659 гривень.
Про це повідомляє lowcost.ua.
Які умови?
Квитки знизили на базовий тариф із Києва та Одеси. Цей тариф передбачає ручну поклажу до 7 кілограм та розміром 55х40х20 см. А якщо якийсь із цих рейсів скасують, то пасажирам повернуть бонусами не лише повну вартість квитка, а і 25% додатково.
Цей розпродаж триватиме до 26 грудня та поширюється на рейси з 15 січня 2021 до 14 квітня 2022 року, проте у списку є виключення, тож потрібно моніторити. Купити знижені квитки можна у дві сторони, проте кількість акційних квитків обмежена.
Забронювати такі квитки можна на офіційному сайті компаніх або в інших сервісах бронювання квитків.
На які рейси знизили ціни?
З Києва:
- Вільнюс – від 653 гривень;
- Мілан – від 1 265 гривень;
- Рим – від 1 333 гривень;
- Прага – від 1 401 гривні;
- Єреван – від 1 645 гривень;
- Тбілісі – від 1 890 гривень;
- Стамбул – від 1 944 гривні;
- Ларнака – від 1 985 гривень;
- Барселона – від 2 094 гривень;
- Баку – від 2 203 гривень;
- Кишинів – від 2 230 гривень;
- Париж – від 2 896 гривень;
- Амстердам – від 2 964 гривень;
- Дубай – від 3 331 гривні;
- Каїр – від 3 495 гривень;
- Ташкент – від 3 821 гривні;
- Женева – від 4 922 гривень.
З Одеси:
- Вільнюс – від 1 401 гривні;
- Єреван – від 1 700 гривень;
- Прага – від 1 713 гривень;
- Рим – від 1 944 гривень;
- Мілан – 1 972 гривень;
- Тбілісі – від 2 080 гривень;
- Ларнака – від 2 298 гривень;
- Стамбул – від 2 352 гривень;
- Париж – від 2 611 гривень;
- Барселона – від 2 624 гривень;
- Амстердам – від 2 760 гривень;
- Кишинів – від 3 005 гривень;
- Баку – від 3 032 гривень;
- Женева – від 3 100 гривень;
- Дубай – від 3 413 гривень;
- Каїр – від 3 862 гривень;
- Ташкент – від 4 664 гривень.
SkyUp запустив новий рейс
Український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години.
Зараз літак літає в середу, а вже з 27 березня 2022 року рейс виконуватиметься по понеділках. Більше того, з 27 травня він може літати по понеділках, четвергах та неділях.
На борту пасажирам пропонують спеціальне меню Kosher Chicken SkyBox. Воно відповідає вимогам кашруту.
Раніше ми повідомляли, що Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.
Нагадаємо, влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Франції, Іспанії та Португалії.