Відпочити в Європі стало дешевше: МАУ влаштувала новорічний розпродаж квитків

Цей розпродаж триватиме до 26 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія МАУ знизила ціни на десятки рейсів. На деякі напрямки знижка до 15%, а квитки коштують від 659 гривень.

Про це повідомляє lowcost.ua.

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Які умови?

Квитки знизили на базовий тариф із Києва та Одеси. Цей тариф передбачає ручну поклажу до 7 кілограм та розміром 55х40х20 см. А якщо якийсь із цих рейсів скасують, то пасажирам повернуть бонусами не лише повну вартість квитка, а і 25% додатково.

Цей розпродаж триватиме до 26 грудня та поширюється на рейси з 15 січня 2021 до 14 квітня 2022 року, проте у списку є виключення, тож потрібно моніторити. Купити знижені квитки можна у дві сторони, проте кількість акційних квитків обмежена.

Забронювати такі квитки можна на офіційному сайті компаніх або в інших сервісах бронювання квитків.

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На які рейси знизили ціни?

З Києва:

Вільнюс – від 653 гривень;

Мілан – від 1 265 гривень;

Рим – від 1 333 гривень;

Прага – від 1 401 гривні;

Єреван – від 1 645 гривень;

Тбілісі – від 1 890 гривень;

Стамбул – від 1 944 гривні;

Ларнака – від 1 985 гривень;

Барселона – від 2 094 гривень;

Баку – від 2 203 гривень;

Кишинів – від 2 230 гривень;

Париж – від 2 896 гривень;

Амстердам – від 2 964 гривень;

Дубай – від 3 331 гривні;

Каїр – від 3 495 гривень;

Ташкент – від 3 821 гривні;

Женева – від 4 922 гривень.

/ Фото: скріншот

З Одеси:

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Вільнюс – від 1 401 гривні;

Єреван – від 1 700 гривень;

Прага – від 1 713 гривень;

Рим – від 1 944 гривень;

Мілан – 1 972 гривень;

Тбілісі – від 2 080 гривень;

Ларнака – від 2 298 гривень;

Стамбул – від 2 352 гривень;

Париж – від 2 611 гривень;

Барселона – від 2 624 гривень;

Амстердам – від 2 760 гривень;

Кишинів – від 3 005 гривень;

Баку – від 3 032 гривень;

Женева – від 3 100 гривень;

Дубай – від 3 413 гривень;

Каїр – від 3 862 гривень;

Ташкент – від 4 664 гривень.

SkyUp запустив новий рейс

Український лоукостер SkyUp 15 грудня виконав перший рейс із Одеси до Тель-Авіва. Час польоту становив 2,5 години.

Зараз літак літає в середу, а вже з 27 березня 2022 року рейс виконуватиметься по понеділках. Більше того, з 27 травня він може літати по понеділках, четвергах та неділях.

На борту пасажирам пропонують спеціальне меню Kosher Chicken SkyBox. Воно відповідає вимогам кашруту.

Раніше ми повідомляли, що Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

Нагадаємо, влітку МАУ запустила нові рейси до європейських країн – Франції, Іспанії та Португалії.