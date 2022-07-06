Від економного до елітного – які ціни на різні класи житла в Києві

Ціни на елітне житло суттєво відрізняються від економ-класу / Фото: Getty Images, lun.ua, Колаж: Сьогодні

Економ, комфорт, бізнес чи еліт – такі класи житла фігурують на первинному ринку нерухомості. Залежно від класу, відрізняється й ціна на квартиру.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ціни в новобудовах різних класів на сайті Dom.Ria та пропонує дізнатися, скільки коштують квадратні метри в квартирах Києва.

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Економ

Як можна зрозуміти з назви, такий тип житла коштує менше, ніж елітні квартири та має низку інших особливостей. Зазвичай, це житлові комплекси у спальних районах, у багатоповерхівках. Раніше їх будували далеко від центру, торговельних та бізнес-центрів, але зараз переважає ідея комплексності, тобто забудовники часто зводять окрім житлових будинків, ще й ТРК чи офіси неподалік.

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі один на одного, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. З огляду на економність, помешкання невеликі, в середньому на 30 квадратних метрів – кухня плюс одна-дві кімнати. Прибудинкова територія стандартна, з чітко визначеною кількістю місць для паркування.

У Києві середня ціна на квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн. Можна знайти дешевші варіанти, по 22 тис. грн за кв.м, максимальні ціни не перевищують 30 тис. грн за один "квадрат". Відтак, найменша ціна, яку доведеться заплатити за таку квартиру становить орієнтовно 660 тис. грн.

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Комфорт

Житло комфорт-класу трохи дорожче, ніж економ, оскільки має вдосконалене планування. Стандартна квартира в такому будинку має дві кімнати, загальну площу 50-60 кв.м і кухню на 8-10 "квадратів". Серед покращень у таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих візочків або велосипедів, є гардеробні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг.

Усе частіше на ринку з’являється житло класу "комфорт плюс", який передбачає вигідне розташування комплексу – біля парку, лісу, озера. Зазвичай, міжбудинковий простір призначений лише для пішоходів, без проїзду машин, є підземний паркінг та власна інфраструктура від забудовників.

У Києві за квартири комфорт-класу в новобудовах просять, в середньому 35,3 тис. грн за квадратний метр. Можна знайти найдешевші пропозиції від 15,3 тис. грн за "квадрат", а максимальні ціни сягають 92,7 тис. грн за кв.м. Орієнтовна ціна, яку доведеться заплатити за таку нерухомість сягає 765 тис. грн.

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Бізнес

Будинки такого класу зводять у центрі міста або близько до транспортних розв’язок. Над зовнішнім виглядом споруд посилено працюють дизайнери, так само як і над планування квартир. Всередині житло просторе, з великою кухнею, гардеробом та ванною. Часто це можуть бути квартири-студії на 40 кв.м, де можна займатися веденням власної справи, але бувають і великі апартаменти на 4-5 кімнат загальною площею 150 "квадратів".

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників.

З огляду на такі умови, вартість житла бізнес-класу також зростає. Мешканці столиці, в середньому, платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі. Найдешевший варіант, який зараз є на ринку – від 21,5 тис. грн за "квадрат", але загалом ціни сягають 100 тис. грн за кв.м. За попередніми підрахунками, найменша ціна такої нерухомості становить 860 тис. грн.

Еліт

Верхівку в цьому переліку посідає елітне житло. Його зводять винятково в екологічних зонах, подалі від шуму та людних місць. Часто це житлові комплекси у віддалених районах або на околиці міста, тому у вартість квартир закладають ще й мальовничий вид з вікна.

Над дизайном житла як зовні, так і всередині працюють солідні дизайнери. Квартири, зазвичай, солідних розмірів – від 120 кв.м, і з можливістю власникам самим облаштувати житло за індивідуальним проєктом.

Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах пропонують різноманітні розваги – будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо.

У Києві один квадратний метр такого житла коштує, в середньому 98,8 тис. грн. Мінімальна ціна, яку доведеться віддати за "квадрат" – 52 тис. грн, а максимальна вартість сягає 158,6 тис. грн. Відповідно, найдешевший варіант такої нерухомості буде коштувати 6,2 млн грн.

Знижки будуть шаленими?

До вересня найбільші київські девелопери запропонують потенційним покупцям знижки на житло в розмірі від 10 до 25%. У цьому переконаний співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, розмір знижок залежатиме від кількох факторів:

стадії будівництва ЖК чи його секції;

кількості нереалізованих квартир;

фінансової спроможності забудовника вести будівництво, мінімізувавши залучення коштів громадян.

Експерт зазначає: якщо об'єкт закінчено на 70%, то за умови повної сплати вартості квартири розмір знижок може бути 10-15% у гривневому еквіваленті. Якщо ЖК закінчено лише наполовину, то знижка може зрости до 25%.

Попередньо, знижки встановлюватимуть на квартири, які виставили на продаж за довоєнними цінами та з максимальною оплатою на момент придбання. У такий спосіб забудовники хочуть залучити покупців до об’єктів з високим ступенем готовності.

Ймовірно, що така тенденція триматиметься до жовтня. А ось питання продажу квартир на виплат в будинках, які почали будувати до війни, забудовники розв’язуватимуть у найближчі 2-3 місяці.

"Сьогодні" писали, на які квартири підвищений попит серед українців і що відбувається на первинному ринку нерухомості.